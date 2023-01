El público también teje estrategias en “GH2022”

06/01/2023 - 12:20 Pura Vida

No hay dudas de que “Gran Hermano” ha logrado traspasar la pantalla del televisor. Las estrategias se tejen tanto dentro como fuera de la casa más famosa; y el público se transforma en un jugador más a través del voto telefónico, al margen de las especulaciones que se multiplican entre los seguidores del reality sobre que todo estaría “armado”.

Apenas se conocieron los nombres de los nominados: Alexis “Conejo”, Agustín, Ariel “el parrillero” y Lucila “La Tora”, las redes sociales se llenaron de invitaciones a votar la salida de uno o de otro.

Hasta anoche, el público confiaba en que Nacho, quien finalmente se convirtió en líder de la semana logrando la inmunidad para sí mismo y la posibilidad de “salvar” a alguien de la placa de nominación, iba a elegir a Lucila “La Tora”, con quien reinició un romance, desde el día en el que la participante volvió a la casa gracias al repechaje.

En ese contexto, algunos fanáticos del reality desnudaron su interés en eliminar del juego a Alexis, quien había comenzado a diseñar con Maxi la manera de ir dejándolo a Walter “Alfa” solo, para después “atacar”; mientras otros, volvieron a apuntar fuerte contra Agustín, a quien consideran un arrogante, y un mal estratega. Además, hay quienes suponen que volvió al juego por un arreglo de la producción con la familia, a raíz de “la famosa carta documento”, de la que se habló cuando el conductor Santiago del Moro lo trató de “abusador”, aquella vez que el joven confesó que tenía fotos íntimas de sus exparejas.

Agustín y Alexis encabezan la actual lista de los menos queridos por los espectadores, según muestran los comentarios que deja la gente en la cuenta oficial que “Gran Hermano” tiene en el Instagram. Antes de conocer la decisión de Nacho, se barajaba otra posibilidad.

Que por un vínculo de amistad, eligiera “salvar” al “Conejo”, confiando en que el público no volverá a sacar a “La Tora”, ya que en la lista siguen Agustín, que es bastante cuestionado en el afuera, y Ariel. “El parrillero” podría ser visto como el principal candidato a dejar el juego, ya que aún no ha conseguido meterse en la dinámica del reality, no obstante, sus cruces con “Alfa” lo colocan en un lugar “provocador” que puede llamar la atención del público, ya que querrá ver si “el hombre mayor” logra su objetivo: neutralizar a Ariel, o si éste lo obliga a perder la paciencia definitivamente.

El afuera tiene su efecto en “Gran Hermano”. Dependiendo de a quién elijan “eliminar”, el juego siempre experimenta un nuevo movimiento, en el adentro, con cada vez más “gritos” que tratan de alertar sobre alguna jugada.

El reality de Telefé que llega a Santiago por Canal 7 podría despedirse el domingo 26 de marzo, con un evento público en el Gran Rex, con Santiago del Moro y los eliminados en el escenario. Es solo una idea.