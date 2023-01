VIDEO | La Tora encaró a Camila: “¿Envidia de qué te voy a tener?”

10/01/2023 - 13:16 Pura Vida

Gran Hermano tuvo anoche una gala caliente. Y en el medio de ella, mostraron las imágenes del duro cara a cara que tuvieron Camila y La Tora, participantes entre las cuales no había nada de onda.

Lucila aprovechó que su compañera estaba cerca de ella y la encaró directo para enfrentarla luego de enterarse que había repetido por toda la casa que sentía que la envidiaba.

Apenas comenzó la charla, Camila se adelantó y le dijo: "En año nuevo, vos me hiciste un comentario que me hizo sentir re excluida". Pero, sin dejar que se victimice, La Tora arremetió: "Sí, me han llegado comentarios tuyos que hiciste y que no me parecieron adecuados".

"Igual nunca sentí que yo tenga un problema con vos. Nunca estuve mal predispuesta con vos. ¿Vos en algún momento dijiste que yo te quería copiar?", dijo sorprendida. La joven que entró como suplente continuó: "No, yo sentí eso. Como que me tenías envidia".

Casi riéndose, Lucila la enfrentó y continuó: "¿Envidia de qué te voy a tener?". "Una envidia más de competencia. Estábamos compitiendo y a mí no me gusta competir", se excusó Camila.

Entonces, Lucila le recriminó: "En vez de decírmelo a mí, te encargaste de decírselo a un montón de personas. Vos que decís que odias el lleva y trae, ¿no sentís que esto fue un lleva y trae? Yo me fui enterando de todo y, sin embargo, no hice nada".

Por último, Camila cerró la charla agradeciéndole por hablar para aclarar las cosas: "¿Ves? Capaz se entendió mal desde el principio entre nosotras. Empecemos de nuevo para que esté todo bien".