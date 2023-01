Cande Tinelli no ''caretea'': reveló un retoque estético en los glúteos

10/01/2023 - 20:49 Pura Vida

"Para los que me preguntan (real) si me puse glúteos les cuento que sí, hace un tiempo ya con el número uno", escribió Cande Tinelli, conocida en el ambiente artístico como Lelé, utilizando un emojie de un durazno para mencionar sus glúteos, y arrobando al cirujano plástico Gustavo Sampietro. Además, agregó: "Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago".

Así de directa fue la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino con sus seguidores, cuando después de compartir algunas imágenes suyas, en bikini, desde Punta del Este no solo recibió halagos entre los comentarios, sino especulaciones sobre su paso por el quirófano.

Es más, contestando a una seguidora que aseguraba que el retoque estético de Cande "se re nota", la cantante respondió: "Es la idea".

A tres meses de su última reconciliación con Coti Sorokin, los rumores de separación vuelven a envolver a la pareja.