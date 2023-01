PIQUÉ DIJO: "CIRCO Y PAYASA", ¿POR SHAKIRA?

11/01/2023 - 20:54 Pura Vida

El productor argentino Bizarrap y Shakira sorprendieron a sus seguidores con una colaboración (la Session #53) que además generó una picante reacción de la expareja de la cantante, Gerard Piqué, en las redes sociales, quien se expresó con una serie de emojis que representan las palabras "circo" y "payaso".

La reacción gráfica del exfutbolista del Barcelona llegó luego de que la prensa española difundiera algunas frases de la canción, en cuya letra, la colombiana se las habría ingeniado para incluir -con picardía- el apellido del padre de sus hijos. "Entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dirían unas líneas del nuevo tema.

Si bien muchos usuarios comentaron que el tuit de Piqué estaría dirigido a Shakira por su nuevo lanzamiento, en realidad se trataría -casualmente- de una promoción que el exfutbolista se encuentra realizando con motivo de La liga de los reyes. Por eso, después de los emojies de "circo" y "payaso" se lee que Gerard escribió: "Por favor, #KingsLeagueJ3 esta semana. Solo os pido eso", con el emoji de una carpa de circo.

No obstante, las filtraciones de la colaboración que el exitoso Bizarrap hizo con Shakira, continuaron. "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique", expresaría otro fragmento de la nueva canción que tendría una fuerte indirecta de la cantante hacia su expareja, en referencia a su vínculo con Clara Chía Marti, la joven modelo con la que Gerard ya se mostró públicamente, y con quien le habría sido infiel mientras compartían la vida en Barcelona.

Tal como difundió la prensa española, otra de las frases diría: "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques".

En simultáneo y antes del lanzamiento oficial de ayer, los artistas habían subido desde sus cuentas de Instagram una foto juntos con el clásico empapelado que adorna el estudio del argentino y un breve texto que confirmaba la llegada de la "Bzrp. Music Session #53" junto a emojis con banderas de Argentina y Colombia.

Como una estrategia promocional para encender los rumores, también habían hecho sobrevolaron avionetas por la ciudad balnearia de Mar del Plata con pancartas que decían: "Una loba como yo, no esta pa' tipos como tú", junto a la fecha del lanzamiento según algunas fotos viralizadas en internet. Y como dato curioso, las mismas imágenes se pudieron ver en las playas de Miami, donde está instalada Shakira.

La música fue una de las maneras con las que la cantante logró expresar la tristeza y el enojo por la traición de su esposo y, por eso, habría usado el video de "Te felicito" para contar cómo se enteró de la infidelidad del futbolista.

"Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban", escribió Keren, la influencer del espectáculo en su perfil de Instagram Chismesdeker. La teoría apareció por un dato que la propia cantante reveló en una entrevista.

"Iba a la nevera para encontrar la verdad", lanzó Shakira en un diálogo que tuvo con Alison Hammond en el programa británico This Morning (ITV) en mayo de este año. Esta confesión la hizo luego de que la entrevistadora le preguntara por qué en el videoclip de "Te felicito" ella abría la heladera y encontraba adentro la cabeza de Rauw Alejandro, el artista que prestó su voz para el hit.

Por su parte, Bizarrap cerró el año pasado como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.