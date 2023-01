ESTRENO MUNDIAL | Bizarrap y Shakira presentaron la Music Sessions Nº53 con "palazos" a Piqué

11/01/2023 - 21:28 Pura Vida

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, se escucha cantar a Shakira en la BZRP Music Session Nº53 en la que la artista hace referencia a la infidelidad sufrió del padre de sus hijos. Por si esto no fuese suficiente, también tira munición pesada contra la actual novia del jugador de fútbol retirado.

A las 21 horas de nuestro país se estrenó la flamante Sessión Nº 53 con la cantante colombiana como protagonista, quien le dedicó duras palabras a su expareja Gerard Piqué, el exdefensor del Club Barcelona.

A penas unos 20 minutos bastaron para que la canción estrenada a través de YouTube, consiga más de 2 millones de visualizaciones, 500 mil likes y 60 mil comentarios apoyando a Shakira.

Palazos a Piqué

Entre las frases picantes de la canción, se puede apreciar y destacar como la colombiana se refiere a Piqué, dedicándole versos como: "Una loba como yo no está para novatos"; "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tu"; "Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

En otro tramo de la canción, Shakira arremete contra la actual novia del jugador de fútbol retirado: "Tiene nombre de persona buena, CLARAMENTE, no es como suena"; "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio".

