LUCILA LA "TORA" ABRIÓ SU CORAZÓN ANTE SUS COMPAÑEROS DE REALITY

12/01/2023 - 20:32 Pura Vida

Antes de su primera eliminación, algunos habían acusado a Lucila la "Tora" de usar el reprochable comentario sexual que Walter "Alfa" le hizo a Constanza "Coti" para llevar "agua para su molino", ya que asumió el papel de "abogada" ante un hecho por el que la propia correntina había aceptado las disculpas posteriores del participante de 60 años. Y ahora, a partir de un juego de ruleta con preguntas, Lucila abrió su corazón. "¿Hay algo importante de tu vida que todavía no hayas contado adentro de la casa?", leyó Julieta Poggio. Y la "Tora" respondió: "A los 9 años sufrí un abuso intrafamiliar. No lo conté hasta que tuve 24 años, para proteger a mi familia y porque me sentía culpable por lo que me había pasado".

Y sumó: "En base a ese abuso me junté con las peores personas y las mejores. Yo estaba en cualquiera. Todas las semanas, todos los días en el alcohol, en el sexo fácil. Era como un autocastigo, salía a bailar y me acostaba con quien yo quería". Además, señaló: "En un momento de mi vida no podía más y era seguir esa vida de noche, de todo, o morirme. Pensé en matarme".

El poder contárselo a una amiga la acercó "a la Iglesia, a Dios, al gimnasio". Sus padres lo supieron cuando salió de GH. Hasta ahora, temía que creyeran que usaba ese hecho como estrategia de juego.