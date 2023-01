MILEY CYRUS TAMBIÉN LE DEDICA UNAS INDIRECTAS A SU EX EN "FLOWERS"

15/01/2023 - 21:10 Pura Vida

Aunque de una manera más sutil que Shakira, la cantante Miley Cyrus también eligió compartir un desahogo emocional contra su ex Liam Hemsworth, en "Flowers", canción que casualmente lanzó el día del cumpleaños del actor, con quien se casó en 2018, tras una década de idas y vueltas, y se separó en 2019.

"No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar, pero luego recordé: yo me puedo comprar flores", se escucha cantar empoderada a Cyrus, mientras sus seguidores comenzar a buscar referencias a su expareja en el resto de la letra, en cuyos primeros versos dice: "Estábamos bien, éramos dorados, como un sueño que no se puede vender. Estuvimos bien hasta que dejamos de estarlo, construí una casa y la vi arder".

Y "arder" no es una metáfora: en noviembre de 2018 la casa que tenían juntos se quemó en los famosos incendios en la localidad de Woolsey, al sur de California, poco antes de su boda.

Y justo antes del estribillo dice: "Yo no te quise dejar, no quería mentir", que coincide con los rumores sobre que ella quería salvar la pareja y de pronto él presentó el pedido de divorcio.

En "Flowers", Cyrus deja en claro que se hace responsable de su felicidad: "Yo me puedo amar mejor de lo que tú puedes".