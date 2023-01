Soldán reaparece en el cine como un mentalista

16/01/2023 - 20:35 Pura Vida

El emblemático locutor y animador Silvio Soldán, que pronto vuelve al cine después de más de 40 años con un pequeño papel en "El método Tangalanga", ficción de Mateo Bendesky sobre el popular personaje que hacía bromas telefónicas que llega este jueves a las salas, aseguró a sus casi 88 años que mantenerse activo en el mundo del entretenimiento lo hace "muy feliz".

"Fundamentalmente sigo adelante para no jubilarme, porque los que se jubilan, a los tres meses se mueren. Y como no tengo ninguna gana de morirme, aunque sé que en algún momento me va a tocar, sigo trabajando", dijo el conductor a Télam, de cara al estreno de la cinta protagonizada por Martín Piroyansky y Julieta Zylberberg.

Aunque con poco tiempo en pantalla, los realizadores pensaron en Soldán para encarnar a Taruffa, un mentalista que genera un revés en la vida de Jorge Rizzi, el personaje principal a cargo de Piroyansky que en la vida real era Julio de Rissio -más tarde conocido popularmente como el famoso Doctor Tangalanga-, al que le practica una sesión de hipnosis para despertar en él una faceta desinhibida y atrevida opuesta a la timidez que lo gobierna en el día a día.

"Buscaban una persona con una voz grande, y me llamaron. Cuando leí el libro me pareció una propuesta al menos simpática, y les dije que sí, si es que me dejaban que el personaje fuera un español, o al menos un argentino que había estado radicado en España, porque son más ampulosos en su forma de hablar", contó Soldán sobre la idea para interpretar su rol.