"Ivanna": típico y olvidable relato de fantasmas que dejó el 2022

17/01/2023 - 21:35 Pura Vida

Kimo Stamboel es un realizador indonesio especializado en cine de terror. Tiene varias producciones en su haber, pero después de ver "Ivanna", no me genera el más mínimo interés en conocer alguna otra de sus películas. En el comienzo, cuando aparecen las productoras asociadas, vemos que la responsable de "Ivanna" es una tal PicHouse Films, que tiene como imagen identificatoria (logotipo) una niña de vestido blanco, osito de peluche en una mano y los cabellos sobre la cara. Mala señal. Por fortuna, después no aparece ninguna fémina de cabellos largos cubriéndole el rostro; es más, el demonio "de turno" ni siquiera tiene cabeza. A Dios gracias.

La narración abre con el impactante plano de un soldado que le dispara a quemarropa en la cara a un hombre. Es como para pensar: se viene un plato fuerte, con buenos efectos especiales. Incluso más adelante habrá una decapitación realmente muy bien lograda, de impresionante factura técnica.

Pero son lo único que impacta positivamente en "Ivanna". Lo que vamos a ver (si tenemos entereza, claro) es el típico relato de aparecidos al que el cine oriental es muy afecto. Hay una sucesión de lugares comunes, sustos de tren fantasma, que el realizador supuso conducirían a un efecto de miedo por simple acumulación: tormenta, cortes de luz, tocadiscos que empiezan a funcionar sin que nadie los encienda, puertas que se abren solas, siluetas que se cruzan, etc.

En la trama, hay una joven casi ciega (ve todo borroso) que, cuando mueren sus padres, va con su hermanito a vivir con unos parientes. Estos tienen una especie de geriátrico, aunque no se entiende muy bien por qué hay dependencias del lugar que les resultan desconocidas; pero la verdad que ni importa.

La cuestión es que Ambar, la protagonista, a pesar de su limitación visual tiene la capacidad de ver cosas trágicas que sucedieron en el pasado en esa residencia. Ya sabemos que en este género los fantasmas son gente que tuvo una muerte violenta y buscan justicia o venganza.

La cuestión es que "Ivanna" da la impresión de no arrancar nunca ni definir su rumbo; cuando lo hace, resulta una pieza olvidable, de las que parecen producirse para completar el catálogo de algún servicio de streaming. El elenco es bastante duro como la estatua que aparece por ahí; aunque no había mucho material para lucirse. Se nota que el casting es bastante pobre cuando quieren hacer pasar como holandesa a una chica de ojos rasgados, teñida de rubio con cejas negras y lentillas azules. Esta historia es una especie de spin-off del megaéxito en Indonesia "Danur" (2017). Esperemos que el título no esté revelando la intención (mala) de instalar un nombre propio y producir una nueva saga del género de terror.