Las batallas de rap dan un nuevo salto con ''El heredero''

18/01/2023 - 21:26 Pura Vida

El mexicano Aczino, el referente más importante de la historia de batallas de rap en habla hispana, asegura que "El heredero: la dinastía del freestyle", programa que combina elementos de reality y show de talentos que llegará mañana a Star+ con el propósito de encontrar a los y las jóvenes que liderarán la nueva generación, es un signo de que la disciplina se ha "consolidado como movimiento".

"A lo mejor después veamos a un ídolo del freestyle que diga 'yo empecé porque vi 'El heredero y quería estar ahí', ¿no?", imagina Mauricio Hernández, el rapero y freestyler que se consagró el mes pasado como tricampeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla, el evento más importante de la escena.

En "El heredero…", sin embargo, "Mau" ocupará un rol acorde a su larguísimo y laureado recorrido ya no como batallero sino como uno de los cinco mentores de la competencia.

El show contará con 5 "clanes" compuestos por tres varones y una mujer, cada uno liderado por un mentor que los conducirá en los enfrentamientos hasta que uno o una sea coronado como "el heredero/a" y gane los 50.000 dólares de premio.

Aczino es el encargado de reclutar y apoyar a los de México (con la excepción del guatemalteco Ghetto). Los otros cuatro íconos que tendrán a cargo un clan son el español Skone, el peruano Jaze, el chileno Kaiser y el argentino Dtoke, alias del rapero organizador llamado Gastón Serrano.

"El Dto" es no solo el mejor de la historia argentina, sino un nombre ineludible en el plano internacional. Para "El heredero" seleccionó a MP, Barba Roja, Kusa y la mendocina Vid: cuatro MCs que fueron ganando terreno en los torneos de ascenso de los últimos años y que reclaman más protagonismo. Desde que se rodó la serie en 2021, MP consiguió un lugar en la actual liga FMS Argentina.

¿Qué dice sobre este momento del freestyle la existencia de "El heredero"?

Dtoke: Creo que es muy importante para romper algunas barreras que todavía quizás no se han roto. Todos venimos haciendo un gran esfuerzo desde que el movimiento no convocaba, desde que no tenía industria, y haber llegado a cierto nivel y que una compañía tan grande se anime a apostar en este proyecto para nosotros es súper valioso.

¿Cómo están viendo el progreso de las mujeres en el movimiento?

Aczino: Desde mi perspectiva lo que faltaba era tener exponentes mujeres que inspiraran a otras. Es muy difícil tomar esa responsabilidad y esa travesía de dar los primeros pasos como lo que hizo (la española) Sara Socas, como lo que hace (la colombiana) Marithea, que prácticamente se cargan el peso de las mujeres rapeando porque son las únicas que están presentes. Creo que ellas ya están inspirando a muchas más y es cuestión de tiempo de que veamos cómo van escalando y subiendo peldaños. Aquí en México tenemos a Azuky, por ejemplo, que es increíble.