Los ánimos se caldean en GH: noche de nominación

18/01/2023 - 21:32 Pura Vida

Los efectos del aislamiento comienzan a hacerse notar, cada vez más, entre los jugadores del exitoso reality de Telefé, quienes aún no saben que el tiempo de duración del programa se extenderá hasta finales de marzo, con lo cual podrían desencadenarse mayores roces en la convivencia y malestares personales, como el llanto que generó en Julieta el extrañar a su familia.

Por lo pronto, esta noche, a raíz de que la gala de nominación de anoche no pudo realizarse en vivo por un conflicto gremial, los "hermanitos" tendrán que hacer públicos los nombres que quieren ver en la placa de los posibles eliminados. Esta vez a la "espontánea" se le podría sumar la "fulminante", la carta que lleva a su dueño directamente a placa, sin necesidad de que sume puntos. Y entre los 11 participantes, el único que respirará tranquilo esta noche es Marcos, el salteño, quien al convertirse en el líder de la semana, tras superar la prueba física, ganó inmunidad y la posibilidad de "salvar" a un compañero que llegue a quedar nominado.

Pero en el día a día, la casa de GH protagoniza "explosiones" anímicas. Mientras "Alfa" se quejó de Marcos, sobre quien dijo que le tiene los "huev... llenos", el propio participante de 61 años quedó en la mira de Romina, quien lo calificó de "sorete".

"Marcos me tiene los huev... llenos. No saben hablar y se quieren hacer los profesores. No tienen discurso, no tienen vocabulario", dijo Walter Santiago por un comentario del salteño a quien apodan "primo", dentro de la casa.

Lo que no sabía era que su propia personalidad estaba siendo analizada por Romina y Julieta. "Alfa también a veces actúa un poco; de Thiago también vivía diciendo cosas y después andaba que Thiaguito", dijo la exdiputada en su lectura -compartida en privado con la modelo- sobre por qué los que reingresaron, como Lucila la "Tora" se le pegaron al sexagenario, suponiendo que éste debe ser fuerte, en el afuera. Por último, comentó: "Es muy feo como habla Alfa de la gente, que si se comen las eses, es de soret..., esa parte es horrible de él, hay gente que no tiene nada, a Ariel le dice gordo, yo todo bien con él, pero se pasa".