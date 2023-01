VIDEO | Las emotivas palabras que Onofre Paz le dedicó a su hija antes de presentarse en Cosquín

21/01/2023 - 17:31 Pura Vida

En las últimas horas, un conmovedor video comenzó a abrirse paso entre las redes sociales. En el mismo se puede ver cómo Onofre Paz, líder de Los Manseros Santiagueños, le dedica unas emotivas palabras a su hija, Florencia Paz, que pronto se presentará en el Festival de Cosquín 2023.

Con respecto a esto, Florencia Paz que ya cuenta con una carrera artística asentada entre la movida folclórica, tomó su celular y comenzó a filmar a su padre, quien sin tapujos y a corazón abierto, se refirió a pequeña como una "persona muy responsable" y que por eso le "iba muy bien con la música".

"Aparte de admirarla como artista, ella es muy responsable, por eso la voy a ayudar hasta la muerte, si Dios quiere", manifestó Onofre visiblemente conmovido. "La verdad es muy responsable en su trabajo, por eso le está yendo bien y le va a ir mejor todavía", agregó el consagrado cantante santiagueño.

Tras grabar la escena, Florencia que se presentará el próximo domingo 29 de enero en el Festival de Cosquín 2023, compartió el video en su cuenta oficial de Instagram, generando cientos de reacciones conmovedoras.

"Estas palabras se me grabaron en el corazón, pienso los caminos, las canciones, el sacrificio que hizo mi padre, toda una vida de entrega a la música y nuestro Folklore argentino que él me diga que me admira y confía en mí, me llena el alma de energía y emoción, para seguir llevando por siempre la música de mi casa, de mi padre, la vida Mansera", escribió la joven.

Mirá el video