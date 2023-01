¿QUIÉN DEJA HOY LA CASA DE GH?: LA PUJA PARECE ESTAR ENTRE MAXI Y ARIEL

21/01/2023 - 20:53 Pura Vida

Aunque en las redes sociales, la plataforma que sirve a muchos para el desahogo, los seguidores de Gran Hermano e incluso exparticipantes como la ganadora Marianela Mirra se quejan del perfil "insulso" de los actuales jugadores, el programa sigue siendo lo más visto de la televisión argentina, con sucesivos incrementos en el rating. Y esta noche, no será distinta, ya que tres participantes, Maxi, Ariel y Nacho se juegan su continuidad en el reality, luego de que Marcos, en su condición de "líder de la semana" eligiera salvar a su amigo Agustín, de la placa de nominación.

La salida de Agustín de la placa le quitó también al público el blanco perfecto a dónde apuntar sus votos, por lo que ahora la puja estaría entre Maxi y Ariel. Al parrillero hace rato que los espectadores lo quieren eliminar, porque no toleran el papel de víctima que asume ante los constantes desplantes de Walter "Alfa", y su "falso" optimismo frente a cualquier situación, incluso la de no ser salvado. Sin embargo, como el mismo descontento opera puertas adentro, los seguidores deducen que Ariel volverá a estar nominado en una futura gala, por lo que tendrían nuevamente en sus manos el poder de dejarlo fuera de juego. No así con Maxi, quien llegó por primera vez, en tres meses, a la placa de posibles eliminados. Muchos fanáticos del ciclo ven la gala de esta noche como la única oportunidad para quitar del medio a un jugador que puede convertirse en alguien peligroso.

Las razones para concederle a Ariel la continuidad en la casa también se apoyaría, para algunos, en que es el único participante que crea situaciones tensas con "Alfa", lo cual le viene bien al ritmo monótono que a veces adquiere el reality. No obstante, como si el sexagenario jugador fuera capaz de leer lo que el público supone, le puso fin a las rencillas con Ariel, con unas golosinas de por medio que decidió recibir de manos del parrillero, quien de esa manera ya no tendría cómo hacerse visible dentro de la dinámica del certamen.

Y mientras todos estos movimientos suceden adentro de la casa más famosa de la Argentina, en el afuera ya apuestan por los posibles ganadores. "No es lo que yo quiero, pero es lo que yo me doy cuenta. Va a ganar Romina, la diputada", afirmó hace un par de días Estefi Berardi, la panelista del programa "Mañanísima", que conduce Carmen Barbieri, por Ciudad Magazine. Y sumó: "La gente castiga cuando se votan por atrás, arman estrategias. No les gusta", en referencia a que Romina siempre va de frente.

"Para mí gana Romina de acá a la China por cómo vota la gente. Es la madre de todos. Es la que cocina, la que charla con todos, la que va de frente. Tiene una imagen positiva dentro de la casa", opinó, mientras que otros apuestan por Marcos, el que fue capaz de "salvar" de la nominación a Agustín, a quien solo él tolera dentro de la casa; y Julieta, a quien Marienela Mirra calificó de "solo linda".

Y fue por más: "Es un Gran Hermano limitado. Por eso vemos una final de mujeres 'que no hicieron nada', una Juli por linda, Romi y Pestañela (Daniela), el público es de doce años, no se hable más", analizó en sus redes sociales.

Además, pidió que eliminen a Maxi esta semana. "Ah, estoy de vacaciones, que Thiago perdone la espontánea (de Daniela), hay cosas peores. No entendía por qué lo veía tanta gente (al programa). Tienen doce años las que se me acercan, les contaron sus papis. Quiero decir que los quiero igual, a las nenas y a los vejetes", comentó e hizo un pedido urgente: "Maxi no me gusta, por favor activen".

A todo esto, aunque el personaje de "Alfa" da que hablar, no figura entre los nombres de los posibles ganadores. A Nacho, solo Thiago lo ve como vencedor del reality. El tiempo dirá.