VIDEO | Walter tuvo un gesto polémico con Camila que provocó su reacción: “Ay, salí Alfa”

22/01/2023 - 11:11 Pura Vida

Gran Hermano es, sin dudas, el gran atractivo de la televisión argentina y desde que comenzó, tiene a Walter "Alfa" como uno de los protagonistas.

El "hermanito" más grande de la casa fue advertido por "Big" por los fuertes insultos que le dedica a Ariel, uno de los últimos en ingresar al reality.

Pero, en las últimas horas se filtró el video del momento en el que Alfa tiene un gesto repudiable con su compañera y en las redes sociales llovieron los comentarios pidiendo por, al menos, una sanción.

Mientras Camila estaba llenando un balde en la pileta de la cocina, Alfa se acerca desde atrás para hablarle al oído, pegando su cuerpo al de ella. A lo que la platinada exclamó: "¡Ay! Salí, Alfa!".

"La apoya sin ningún tipo de asco, ella se da cuenta y se corre", "No entiendo por qué sigue en la casa", "Está pasando los límites, ya no son bromas", "A Frodo lo cancelaron por mucho menos", "¿Hasta qué punto van a dejar que llegue?", fueron algunos de los mensajes.

A esta polémica se suma que hace unos días intentó ingresar al baño cuando Camila se estaba bañando. A este requerimiento, la participante reaccionó: "¡Salí, Alfa!". "Dale, miro para otro lado. Me hago pis", insistió Alfa, pero Camila fue tajante: "No podes, no te dejo".