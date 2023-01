“Argentina 1985”, nominada al Oscar a Mejor película internacional

24/01/2023 - 11:21 Pura Vida

"Argentina, 1985", la película de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani que sigue la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en el Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar, quedó formalmente nominada hoy en la categoría de Mejor película internacional de la 95ta. edición de los premios Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en Los Ángeles, e irá así en busca de la tercera estatuilla de la Academia de Hollywood para el país.



Con esta candidatura, el filme podría compartir el logro obtenido por "La historia oficial" (1985), de Luis Puenzo y con los protagónicos de Norma Aleandro y Héctor Alterio como los padres de una niña apropiada a una pareja de desaparecidos; y por "El secreto de sus ojos" (2009), el drama de suspenso de Juan José Campanella que Darín encabezó junto a Soledad Villamil y Guillermo Francella.









Hasta la nominación de esta mañana, Argentina había llegado otras cinco veces a hacerse un lugar en la terna, con "La tregua" (1974, de Sergio Renán), "Camila" (1984, de María Luisa Bemberg), "Tango, no me dejes nunca" (1998, de Carlos Saura), "El hijo de la novia" (2001, de Juan José Campanella), y "Relatos salvajes" (2014, de Damián Szifron).



Además, la película de Mitre intentará incomodar en la terna a la aclamada cinta (anti)bélica alemana ambientada en la Primera Guerra Mundial "Sin novedad en el frente", de Edward Berger y adaptada de la reconocida novela homónima de Erich Maria Remarque, que recibió otras ocho nominaciones en distintas categorías de los premios.



"Cerca" (Bélgica, de Lukas Dhont), "EO" (Polonia, Jerzy Skolimowski) y "The Quiet Girl" (Irlanda, hablada en gaélico, de Colm Bairéad) completan la terna de películas en idioma no inglés que competirán por la estatuilla.













Por su parte, la comedia dramática y de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo" llegará a la ceremonia en el Dolby Theater, que tendrá al presentador y comediante Jimmy Kimmel en el rol de conductor, como la más candidateada de la ocasión, con once nominaciones, seguida por "Sin novedad en el frente" y "Los espíritus de la isla", con nueve respectivamente.



"Elvis", de Baz Luhrmann, con ocho candidaturas"; "The Fabelmans", de Steven Spielberg, con siete; y "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, con seis, son los demás títulos más nominados de esta entrega."Argentina, 1985" da así un nuevo paso en el circuito de premios luego de ganar el Globo de Oro, y obtener nominaciones en los Bafta del cine británico, los Goya y los Critics' Choice Awards.Para "Argentina, 1985" sería coronar un amplio y laureado recorrido, que inició el año pasado con su estreno en el Festival de Venecia -donde se llevó el premio Fipresci-, y siguió por muestras como el Festival de San Sebastián -Premio del Público-, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre más.