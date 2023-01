"ARGENTINA, 1985" LLORA A UNO DE SUS ACTORES: CLAUDIO DE PASSANO

25/01/2023 - 20:51 Pura Vida

El actor Claudio da Passano, de amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, entre ellos el importante rol en la nominada al Oscar "Argentina, 1985" y la tira infanto-juvenil "Chiquititas", falleció a los 65 años, según informó la Asociación Argentina de Actores.

"Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y TV. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento", publicó la institución en sus redes sociales.

El actor Ricardo Darín, protagonista de "Argentina, 1985" también usó Twitter para dedicarle un sentido posteo a su colega, quien en la película que finalmente resultó elegida por la Academia de Hollywood para competir en el rubro "Mejor Película Internacional", interpreta a Carlos "Somi" Somigliana, el dramaturgo y guionista que formó parte del equipo de fiscales que trabajó en la investigación junto a Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en el juicio a las Juntas Militares.

"Querido Claudio, ¿cómo aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano?", escribió Darín, y agregó: "Ojalá la emoción de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje. ¡Estoy destruido y agradecido por haberte conocido, gran compañero! Hasta el reencuentro mi abrazo".

Precisamente, con respecto al exitoso filme dirigido por Santiago Mitre, De Passano había comentado luego del estreno: "Cuando terminó la dictadura, al tiempo me di cuenta de que la libertad es la ausencia de miedo y poder salir a la calle. Vivimos diez años aterrados, mis padres fueron amenazados por la Triple A y, luego, por los militares. Fueron años muy duros y a lo que aspiro es que la película sea el principio de un debate grande que los argentinos nos debemos para que ciertas cosas no se toquen, independientemente de la ideología política que tenga cada uno".

Y en ese sentido, había asegurado en declaraciones a El 1 Digital: "Muchos de los intérpretes de mi generación estamos atravesados por los hechos ocurridos durante la dictadura. Recuerdo que el Juicio a las Juntas fue una situación tensa porque, a pesar de que los militares no estaban en el poder, no eran débiles, por lo cual era una amenaza constante. Filmar con toda esa carga emocional era complicado para nosotros; si no, sería algo pedagógico o didáctico, y la idea no era esa".

Por otra parte, había revelado la construcción de su personaje: "Podía acceder a muchas fuentes directas, pero elegí ir al set y tratar de entender lo mejor posible el libreto y no copiar o basarme en alguien que no frecuenté. Hay que cuidar que sea verídico y creíble. Me pareció más genuino estar despojado de información respecto a Carlos (Somigliana). Por otro lado, conocía sus obras. Más tarde, me enteré de que era amigo de Strassera y trabajaba como empleado judicial".

Nacido en Buenos Aires el 12 de mayo de 1957, Claudio da Passano se crio en una familia de artistas: su madre fue la recordada primera actriz María Rosa Gallo y su padre el actor Camilo da Passano. También era hermano de la actriz Alejandra da Passano, fallecida en 2014.

Estudió actuación con María Esther Fernández, Agustín Alezzo y Joy Morris, y se formó también en varias otras disciplinas artísticas, entre ellas la música, pues tocaba el piano, la batería y el clarinete.

Hizo su debut teatral en 1983, y nunca abandonó las tablas. Obras como "Hamlet", "I pagliacci", "Terrenal" y "Toc toc" son apenas algunas en las que participó. También fue uno de los fundadores de la compañía de teatro La Banda de la Risa.

En 2021, la Fundación Konex lo distinguió con el Konex de Brillante en la disciplina Actor de Teatro por el período 2011-2020, galardón que su madre había ganado en las ediciones de 1981 y 1991.

Además, tuvo una destacada labor en la pantalla, especialmente con personajes en populares ciclos de TV como "Alta comedia", "Chiquititas" y "Poliladron". En los últimos años encarnó al oficial Marcos Silva en la serie policial de HBO "El jardín de bronce" y también tuvo roles fuertes en "El Tigre Verón" y "Limbo".