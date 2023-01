"ALFA", ¿SE ENAMORÓ DE LA CAMILA EN GH?

26/01/2023 - 20:52 Pura Vida

Hace rato que el público que sigue a Gran Hermano viene insistiendo, a través de las redes sociales, sobre un controvertido acercamiento entre Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio, la joven de 21 años que ingresó al juego en la instancia del repechaje, igual que Ariel Ansaldo. Si bien al principio parecía haber surgido una relación paternalista, por la cual el sexagenario jugador intentaba contener a la joven, luego de que esta le contara que extrañaba a su padre, quien había fallecido hace apenas algunos meses, a los 48 años, ese acercamiento comenzó a tornarse en coqueteo. Así se vio tanto afuera de la casa, como adentro, ante la atenta mirada del resto de las mujeres: Romina Uhrig, Lucía "la Tora" Villar, Julieta Puggio y Daniela Celis, quien intentaron hacerle caer en cuenta a "Alfa" que le jovencita podría estarlo usando. "Capaz que vio que afuera tenés aguante, y como quiere ganar, quiere llegar y te das cuenta que no le importa nada, últimamente me di cuenta que está desesperada, por ahí te quiere dejar mal a vos afuera. Con la mirada esa de 'se metió con una piba de 21 años'", lanzó.

Pero a Walter poco le importó la sugerencia. "Es todo al revés: dirían 'el más viejo de la casa se levantó a la pendeja de la casa' y yo quedaría ante todo el mundo como 'mirá, el tipo tiene 60 años y puede estar con una de 20, una de 30 ", sostuvo.

La particular cercanía entre Camila y "Alfa", con acercamientos físicos, hizo que "GH" decidiera intervenir con un grupo de psicólogos para conocerse qué estaba pasando entre ellos, ya que el público apuntaba a un acoso del señor mayor contra la joven. Pero ella admitió que nunca se sintió incómoda con él. Y "Alfa" aprovechó el episodio para confesarle a Camila lo que piensa sobre el amor y la edad. "Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos", le contó el concursante de 61 años a la joven aspirante a cantante. "¿Y qué les dijiste?", le preguntó ella intrigada.

"Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo", señaló, mientras Camila lo abrazaba y le decía que ella también lo quería. "No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años", dijo "Alfa", dando a entender que esta relación podría avanzar.

Del mismo modo en el que Romina intentó alertar a "Alfa" sobre el posible juego de Camila, desde el afuera también le enviaron señales. Mientras estaban sentados en uno de los livings de la galería de la casa, se escuchó un grito ante el cual, Walter preguntó: "Alfa, ¿qué?", sin lograr descifrar el mensaje completo. "Alfa, no sé quién te miente. Y después salió...", le respondió Daniela, intentando deducir lo que habían dicho. Y fue Romina la que completó la frase sosteniendo que habían mencionado a Daniela. "Mi nombre no lo dijeron", retrucó de inmediato la participante que dentro del certamen tuvo una relación con Thiago. Luego, "Alfa" tomó la palabra y reprodujo lo que él creyó haber escuchado: "Alfa, te mienten. Camila, traidora". "No, mi nombre no dijeron", aseguró la joven de 21 años que estaba sentada en frente del participante, con una taza en sus manos. "Sí, Alfa te mienten. Camila, traidora", repitió y agregó, de manera desinteresada: "Igual, me chupa un huevo".

Aun sin quedar nominada, Camila no está viviendo momentos felices dentro de la casa. En las últimas horas protagonizó un fuerte cruce con "La Tora", quien la acusó de victimizarse, y recibió como respuesta el "yo te voté". "Bueno, no me digas ni 'Torita' ni intentes tener buena relación, porque vamos a tener buena convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo nada. Tomátela. Andrea Del Boca un poroto al lado tuyo", disparó.