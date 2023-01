Novela sin fin: Wanda, Icardi y un tercero en discordia que era compañero del futbolista en Italia

26/01/2023 - 22:20 Pura Vida

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen dando qué hablar y la novela parece no tener fin. Luego de que la empresaria fuera acusada de serle infiel con Keita Baldé -compañero en el Inter de Italia- el delantero de Galatasaray se descargó en redes sociales y publicó picantes posteos.

El periodista Jordi Martin sobre la empresaria, contó anoche: “Anoche se produjo una discusión tremenda entre Mauro Icardi y Wanda Nara, según me contó el entorno directo de él, ella se escapó a Dubai con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi. Me dicen que este jugador lleva casado ocho meses, a poco de casarse conoció a Wanda y hubo un flechazo entre ellos. Keita Baldé viajó a Dubai con su equipo a jugar unos partidos y ella se escapó para verlo”.

Además, contó que estaban alojados en un hotel, que todo esto surgió mientras la pareja estaba intentando reconciliarse y que el futbolista se enteró de todo por los movimientos de la tarjeta. Todo habría explotado cuando Icardi los descubrió por las cámaras de seguridad.

Esto hizo explotar al jugador que comenzó a postear en redes sociales. “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa. Sólo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato", explicando así la conversación que tuvo con la mujer de su ex compañero en Inter.

Asimismo, completó: "También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”. Aclaró que su mujer no usa sus tarjetas y compartió los mensajes que le mandó a la esposa de Baldé.

Esto hizo explotar al jugador que comenzó a postear en redes sociales. “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa. Sólo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato", explicando así la conversación que tuvo con la mujer de su ex compañero en Inter.

Asimismo, completó: "También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”.

Por último, aclaró que su mujer no usa sus tarjetas y compartió los mensajes que le mandó a la esposa de Baldé.



Mirá los picantes posteos