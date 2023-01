"Los Fabelman": el volver a casa, de Spielberg

27/01/2023 - 20:13 Pura Vida

Steven Spielberg mira hacia atrás y revisita aquello que lo enamoró del séptimo arte en "Los Fabelman", cinta de corte autobiográfico en la que ficciona su infancia y adolescencia y la forma en que el cine lo acompañó en los vaivenes de la vida familiar.

En "Los Fabelman", los personajes son despojados de heroísmo: él, sus padres, sus hermanas y las personas que van y vienen en su juventud tienen tantas virtudes como vicios, bajo una lente que busca no dramatizar ni romantizar.

La trama presenta a Sam- my Fabelman, que en su tierna infancia y en la penumbra de una sala de cine descubre el poder de la imagen en movimiento para provocar sentimientos como el miedo y la emoción. Apañado por su madre, Mitzi (Michelle Williams), y no siempre entendido por su padre, Burt (Paul Dano), el chico crecerá buscándose a sí mismo con la cámara pegada a su mano.

Ya adolescente -encar- nado por Gabriel LaBelle-, Sammy intenta dedicar el mayor tiempo posible a las cada vez más ambiciosas cintas amateurs que realiza. Pero además, se convierte en el encargado de documentar la inconstante vida familiar, con sus mudanzas.

Pronto descubrirá que esa capacidad creativa puede ser igual de destructiva cuando es uno de sus registros el que genera un vuelco en la mirada sobre sus padres, su matrimonio, sobre lo que están dispuestos a sacrificar.

De todos modos, los conflictos y reconciliaciones con los suyos, la timidez y el bullying del colegio secundario, los primeros amores y todos los condimentos que hacen a la experiencia adolescente no lo llevan a otra cosa que a confirmar su obsesión por narrar la vida en 24 fotogramas por segundo. Será un encuentro casi fortuito con un titán del sistema de estudios de Los Ángeles lo que culminará una historia que, trasladada a la vida real de Spielberg, recién empezaba.

"La mayoría de mis películas han sido una reflexión de aquello que me sucedió en mis años de formación. En todo lo que hace un cineasta, aunque el guion sea de otra persona, tu vida va a terminar saliendo del celuloide, te guste o no. Pero en 'Los Fabelman' no se trataba de la metáfora, se trataba de la memoria", explicó Spielberg a la prensa.

Y ahondó: "No quería que la historia se contara en un espejo de vanidad. Quería que fuera un espejo comunitario para que la gente pudiera ver a sus propias familias. Porque esta historia trata de las cosas buenas y malas que pasan cuando crecés en una familia que permanece unida, hasta que deja de estarlo. Es sobre el acto del perdón y lo importante que es", dijo.

"Para mí fue como una máquina del tiempo, y que esa máquina se apagara de repente, y que ahora todos los recuerdos estuvieran encerrados y que tengan un orden... bueno, como dijo Thomas Wolfe, 'no se puede volver a casa'. Pero al menos puedo compartir esto", cerró.