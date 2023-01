"Asustarse un poquito es un interés universal"

27/01/2023 - 20:21 Pura Vida

Luciano Cáceres, que protagoniza el estrenado thriller de terror apocalíptico "El nido", evaluó que el cine de género en el país "creció un montón" a partir del impulso de los festivales, la demanda de las plataformas y, sobre todo, porque "asustarse un poquito es algo que se vuelve un interés universal".

La coproducción entre Italia y la Argentina abarca una trama de encierro en la que los personajes interpretados por Cáceres y la italiana Blu Yoshimi encaran una película pensada dentro de la ciencia ficción previo al coronavirus, pero que tras la pandemia luce como un filme con temática de pasado cercano.

La trama sigue a una chica de 18 años (Yoshimi) de una familia de clase alta y un voluntario interpretado por Cáceres que quedan encerrados juntos en un refugio durante una cuarentena mientras afuera un brote viral convierte a las personas en zombis.

Ópera prima del italiano Mattia Temponi, con guion escrito en 2015, "El nido" es un thriller apocalíptico de encierro diseñado como filme de ciencia ficción

"El guion me llegó en mayo de 2019 y lo relacionaba a la ciencia ficción, pero en 2020 el set de filmación era con todo el decorado sanitario que estaba sucediendo en la pandemia. Todo eso que me parecía tan extraño de estar todo el tiempo con barbijo, guantes de látex y todo el proceso que el personaje hacía para sanitizar se daba al entrar al estudio en Roma y era todavía más extremo que lo que sucedía en la película", contó Cáceres en diálogo con Télam.

¿Cómo fue hacer una película sobre una pandemia durante una pandemia?

¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en cuarentena después de leer ese guion? Tardé como cuatro meses en poder viajar entre permisos de un lado y otro, con fronteras cerradas y sin vuelos a Europa. Ni siquiera se podían mover de ciudad a ciudad en Italia en la primera mitad de 2020: los que estaban en Roma eran los únicos que podían estar ahí. Hasta que salieron todos los permisos y tras estar guardado cinco meses en mi casa, llegué a una primera cuarentena en un departamento en Roma hasta poder empezar a trabajar. Y todo el proceso de ensayo durante esos cinco meses eran tres veces por semana laburar el guion con el director y la actriz por Zoom. Ambos se habían contagiado. Luego, al llegar y tras tener un par de ensayos, directamente empezamos a rodar. Estuve en una Roma sin turistas... ya había ido antes a todos los lugares turísticos, pero lleno de gente.

Últimamente tuviste varios roles en el cine de terror, ¿qué te interesa del género?

Me divierte laburar en géneros distintos. Me genera mucho interés porque es clave a la hora no solo de crear un personaje sino de laburar y entender el género, y uno no hace de bueno en una de terror igual que en un culebrón. Hay algo que va cambiando, porque vos tenés que ser cómplice del género más allá de lo que creas que tu personaje hace.