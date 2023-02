DC reinicia su universo con "Dioses y Monstruos"

01/02/2023 - 21:17 Pura Vida

El cineasta estadounidense James Gunn y el productor Peter Safran, que tres meses atrás fueron designados como los líderes de los estudios de DC en las áreas de cine, TV y animación de Warner Bros. Discovery, dieron a conocer los 10 nuevos títulos para las pantallas grande y chica que reiniciarán el universo narrativo con el que la franquicia de superhéroes intentó desde 2014 y de manera fallida competir contra Marvel.

Según Variety, el primer capítulo del conocido como DCEU (DC Extended Universe, por sus siglas en inglés) se llamará "Dioses y monstruos", y abarcará producciones protagonizadas tanto por personajes ya conocidos de la marca, como Superman y Batman, y otros no tan explorados como Booster Gold o la Cosa del Pantano.

En ese sentido, el filme que dará comienzo a esta nueva etapa será "Superman: Legacy", que llegará en julio de 2025 con el foco puesto en "Superman balanceando su herencia kryptoniana con su crianza humana", dijo Safran.

"Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el modo de vida 'americano'. Es la bondad en un mundo que piensa que la bondad es anticuada", agregó sobre el popular Hombre de Acero que se verá en este reinicio.

La lista de películas seguirá con "The Authority", centrada en un grupo de humanos con habilidades mejoradas que salvan al mundo de maneras poco ortodoxas, y con "The Brave and the Bold", que traerá a Batman, pero en base a la versión que Grant Morrison desplegó en sus historietas, donde Bruce Wayne descubre que es el padre de Damian Wayne, luego convertido en un Robin con una moral muy cuestionable.

"Es una suerte de historia de padre e hijo muy extraña sobre ellos dos", adelantó Gunn sobre esta propuesta que irá en paralelo al héroe que Robert Pattinson encarnó en "The Batman" (2022), con planes de repetir el rol.

"Supergirl: Woman of Tomorrow", sobre la prima de Superman, Kara Zor-El, y "Swamp Thing", que indagará con una lente de terror sobre los orígenes de la Cosa del Pantano, completan la lista de filmes que formarán parte de "Dioses y monstruos".

Por su parte, en TV se verán "Creature Commandos", serie animada sobre un variopinto equipo de antihéroes; "Waller", con Viola Davis como la implacable y fría directora de un grupo de tareas secreto del gobierno estadounidense; y "Lanterns", centrada en Hal Jordan y John Stewart, dos integrantes de la Corporación de Linternas Verdes.

Luego, continuará su narrativa con "Paradise Lost", tira ambientada en la ficcional isla de Temiscira antes del nacimiento de la Mujer Maravilla que narrará "la intriga política detrás de una sociedad de mujeres" -apuntó Safran-; y con "Booster Gold", que saltando al terreno de la comedia seguirá las aventuras de Mike Carter, una exestrella de fútbol americano que con pocas herramientas llega al presente como superhéroe.