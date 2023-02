Acción y gore puros en una propuesta surcoreana

04/02/2023 - 22:14 Pura Vida

"Project wolf hunting" no se anda con vueltas. En la secuencia de introducción, un numeroso grupo de prisioneros está siendo trasladado de Filipinas a Corea del Sur; en el aeropuerto donde están por embarcar, se produce un atentado que genera muchas víctimas inocentes, pasajeros que circunstancialmente estaban en el lugar. Hay una explosión (el único efecto visual flojo de toda la película, hay que decirlo) y luego la cámara registra cómo en el suelo empieza a correr un literal río de sangre de las víctimas del episodio. La imagen, desproporcionada, es un claro indicio de lo que va a venir: el film de Kim Hong-sun es un festival de hiperviolencia y gore. No va a quedar ni un centímetro de la locación donde se desarrolla el resto de la trama, sin salpicaduras de sangre.

Peligrosos criminales

Para evitar nuevas eventuales bajas de ciudadanos, otro grupo de peligrosos criminales será trasladado a Corea (a Busan, nombre ya icónico para los fans del terror) a través de un buque de carga. Entre personal de la policía, prisioneros y tripulantes, hay los suficientes personajes para que se apliquen cuchilladas, mazazos, fusilamientos, degüellos, mutilaciones diversas. Nadie muere aquí de muerte natural ni con un solo y letal disparo (tiene que morir bajo una ráfaga de proyectiles hasta vaciar los cargadores). El departamento de efectos especiales tiene sobradas ocasiones para lucirse.

Trama simple y espectacularidad

En cierto modo, como hace el cómic (de cuya estética, "Project wolf hunting" tiene bastante), algunos personajes están caracterizados de forma bien distintiva (un gran tatuaje, por ejemplo); esto facilita reconocerlos en un elenco realmente multitudinario, con caracterización psicológica muy básica, genérica, y hasta para ayudar a la mirada occidental (las abundantes inscripciones en inglés revelan el mercado que se tuvo en cuenta al filmar) a no perderse entre tantos ojos rasgados. Todo esto explica por qué el monstruo principal del film, Alpha, tiene los ojos absurdamente engrampados. Pero en "Project wolf hunting" no hay que buscar mucha lógica; no importa que, cuando Alpha camine, sus pies descalzos suenen metálicos como si caminara Robocop. La idea es ofrecer un gran entretenimiento.

Thriller de acción

El thriller de acción, donde por supuesto no faltan las peleas, se mezcla con la ciencia ficción, el viejo y querido mito del aprendiz de brujo; en el barco hay un hombre que ha sido manipulado genéticamente para generar un supersoldado. Como corresponde, el monstruo de Frankenstein se va a descontrolar. Como la violencia de "Project wolf hunting", el relato no da respiro y hay un montaje febril. Las dos horas de narración, con una trama tan elemental que en cierto momento se convierte en un simple corre-que-te-pillo, son excesivas si se quiere un poco más de sustancia en la historia, y para algunos terminará volviéndose tediosa en la reiteración. Quienes amen el cine de acción pura y el gore extremo tienen un plato fuerte y diversión asegurada.