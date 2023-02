¡Con la Pulga no! La filosa frase de un presentador en contra de Messi

06/02/2023 - 16:38 Pura Vida

“Se metió con una nación entera”, escribió una internauta en el posteo de dicha red social, ya que el conductor de la ceremonia trató de inferior a Lionel. “Messi es la persona más famosa del planeta, ningún yanqui se acerca a su fama”, reaccionó otra persona.

“Miren que los amo a los dos. Pero no amigo, Messi es superior a todos, incluida mi señora”, lanzó otra usuaria haciendo referencia al profundo amor que siente tanto por el futbolista como por Beyoncé. “Ella no llenó toda una ciudad con millones de personas porque traía al país la Copa del Mundo. Si yo fuera Trevor pediría perdón”, opinaron también.

Los usuarios de las redes sociales no se pierden absolutamente nada de lo que acontece en el mundo, ni mucho menos cuando involucran a Lionel Messi, el campeón del mundo. Claro que el jugador tiene fanáticos en todo el planeta, incluso varias celebridades ya cayeron rendidos a sus pies. Sin embargo, hay algunas personas que no sienten esa admiración y no tienen problema en decirlo. Así quedó demostrado recientemente, cuando un presentador de los premios Grammy, lanzó una filosa frase en su contra.





Todo sucedió este domingo por la noche, luego de que Beyoncé hiciera historia y se convirtiera en la mayor ganadora de los premios. Ante la emoción por lo que se estaba viviendo, el comediante Trevor Noah sorprendió a todos con un comentario.

“Dios no es Messi, es Beyoncé”, expresó el presentador ubicando a la reconocida cantante por encima de La Pulga, quien el 18 de diciembre de 2022 alzó la Copa del Mundo.





Repercusión





Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la picante frase de Trevor y rápidamente le contestaron.





