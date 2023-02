Regresa "The Madame Blanc Mysteries"

06/02/2023 - 20:25 Pura Vida

El jueves 23, Acorn TV estrenará la segunda temporada de "The Madame Blanc Mysteries", serie protagonizada por Sally Lindsay.

La anticuaria Jean White (Sally Lindsay) se encuentra en bancarrota tras la repentina muerte de su marido, así que decide dirigirse a lo único que le queda: una casa de campo en el centro de antigüedades de Sainte Victoire, en el Sur de Francia. Allí empieza a investigar la muerte de su esposo con ayuda del simpático taxista Dom (Steve Edge), pero descubre que los pintorescos lugareños tienen un tesoro de misterios que explorar.

Después de resolver un caso en el primer episodio de esta nueva temporada, en el episodio 2, Jean debe investigar la misteriosa muerte de una mujer dentro de un barco, y en el episodio 3, el pasado y el presente se enfrentan cara a cara cuando se convierte en protagonista detrás de un drama familiar que ha durado décadas.

En oportunidad de ser entrevistada por EL LIBERAL, Sally destacó: "Siempre me ha gustado la historia de los remates y las subastas. Me encantaría ser tan observadora como Jean, pero no se me da para nada, soy malísima en eso. ¿Por qué las antigüedades? Creo que las antigüedades fascinan a todo el mundo. Creo que puedes poner en tus manos un objeto del pasado y puede contar toda una historia de dónde procede y cuándo se fabricó.