Ex de Luis Miguel abrió su corazón

08/02/2023 - 22:06 Pura Vida

En "¡Siéntese Quien Pueda!", la protagonista de "La Madrastra", la actriz mexicana Aracely Arámbula, habló de sus amores, en una entrevista exclusiva con el periodista Luis Magaña del programa de la cadena UniMás.

"Ahora el que quiera tener mi corazón tiene que compartirlo no solamente con mis hijos, también con mis siete perritos que están encima de mí todo el día. Yo no quiero tampoco estar negada al amor, pues yo lo hablo con mis hijos y les digo el día de mañana ustedes se van a ir a una escuela a estudiar o fuera del país, o van a estar con sus amigos. Y les digo no me quiero quedar aquí solita, aunque no estoy aquí sola estoy acompañada de mis perritos", señaló la actriz quien también dijo que está rescatando animales y dándolos en adopción en la página de Instagram @perrisimoamor

Una de las actrices que brilla con luz propia, gracias a su profesionalismo y belleza, se confiesa como madre soltera, y además acepta con nunca antes que tiene un pretendiente que le envía flores y pasteles.

¡Siéntese Quien Pueda!, es conducido por Julián Gil y se transmite en EE.UU de lunes a viernes a las 7PM / 6c por Unimás, la cadena de Univisión.