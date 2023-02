Saura a EL LIBERAL: "Amo la música folclórica"

10/02/2023 - 20:45 Pura Vida

El 2 de octubre de 2014, cuando presentó oficialmente "Zonda, folclore argentino", Carlos Saura se hizo un tiempo para conceder una entrevista a EL LIBERAL. Ese día estuvo acompañado por los hermanos "Koki" y "Pajarín" Saavedra, los hijos de Carlos Saavedra, quienes fueron elegidos por el director español para que hicieran las coreografías de "Zonda, folclore argentino".

Aquí transcribimos aquella entrevista que le hicimos al gran cineasta español.

"Aquí estoy con tus amigos santiagueños, el "Koki" y "Pajarín" Saavedra, dos grandes bailarines a quienes admiro mucho y que tendré como coreógrafos en mi película tributo a Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui".

La voz suena fuerte y clara. Y quien se expresa así a EL LIBERAL, desde el otro lado de la línea de teléfono es Carlos Saura, el cineasta ícono del cine neorrealista de España.

-¿Qué se propone mostrar con Zonda?

Lo primero que quiero decirte es que Zonda es un nombre precioso. Luego, me he enterado que es un viento que asola la zona característica de ese lugar. Nosotros pretendemos, a través de esta metáfora, mostrar aspectos fundamentales de la riqueza folclórica con que cuenta la Argentina. Así como Zonda es un viento fuerte, en la película vamos a mostrar cuan arrolladoras y cautivantes son la danza y la música folclórica de tu país, y particularmente la de Santiago.

-¿Qué significa tenerlo a "Koki" y "Pajarín" Saavedra?

Son un desastre. Es broma. Son dos grandes bailarines y excelentes personas. Son dos profesionales fantásticos que con su maravilloso arte habrán de contribuir para realizar una gran película donde rendiremos homenajes a Mercedes Sosa, por cuya voz tengo una devoción especial, y a don Atahualpa Yupanqui, un artista con mayúscula.

-¿Cómo siente al folclore argentino que va a retratar en Zonda?

Soy un enamorado de la música, el ritmo que tiene es una maravilla. Desde niño he soñado con trabajar sobre esta música. Es una de las cosas más hermosas que yo conozco. Amo la música y las danzas folclóricas. Es una oportunidad única que tengo para retratar esta música y avanzar siempre con coreografías innovadoras acompañado por mis amigos "Koki" y "Pajarín" Saavedra, a los cuales detesto. Es una broma, reitero. Son dos maravillosas personas, enamorados de su profesión. Me encanta trabajar con personas así. No tengo dudas que Zonda será un gran tributo al folclore.