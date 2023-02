ESTRENAN FILM SOBRE UN MEDIÁTICO JUICIO

13/02/2023 - 00:42 Pura Vida

Lifetime estrena el próximo domingo 19 la película "Primicia: el juicio de Johnny Depp y Amber Heard" , una biopic que muestra el drama de la controversial relación que vivieron ambos actores y el desarrollo de uno de los juicios más mediáticos y polémicos del último tiempo. Una disputa legal que no sólo se llevó a cabo en el interior del tribunal, sino que también en las redes sociales y en la prensa.

Protagonizada por Mark Hapka en la piel de Johnny Depp y Megan Davis en el papel de Amber Heard; "Primicia: El Juicio De Johnny Depp y Amber Heard" llega a Latinoamérica a través de Lifetime como parte de la franquicia "From Headlines to screen", que presenta films basados en casos que resonaron los principales titulares del mundo. La película muestra la relación tumultuosa de los renombrados actores, dentro y fuera de la corte, reflejando todo el escándalo de uno de los juicios de famosos más visto del último tiempo y las impactantes declaraciones íntimas de ambos protagonistas expuestas en la tribunal, las que mantuvieron atentos a miles de espectadores y usuarios de redes sociales.

Johnny Depp y la actriz y modelo Amber Heard se casaron en 2015 y se divorciaron en 2017. Durante el proceso de separación, Heard afirmó que había sufrido abusos por parte de Depp, acusaciones que el actor no sólo negó, sino que también presentó una demanda por difamación contra su ex mujer, luego de que fuera publicada una columna de opinión escrita por ella en el diario The Washington Post en 2018.