14/02/2023 - 21:00 Pura Vida

"Es un honor representar a Santiago del Estero siempre e ir dejando mi huella". Quien sostiene esto, con inocultable orgullo, es Lautaro León Cordero Silva, compositor, productor y cantante nacido en Santiago y que hoy se siente inmensamente feliz por el salto cualitativo que dio al ser elegido para actuar en los escenarios del Lollapalooza que se realizará, entre el 17 y el 19 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, el músico habló de este gran presente, de las canciones que presentará en el Lollapalooza Argentina, de su último álbum "Jueves" y de la temática folclórica que tiene esta placa, de su nuevo single "Zoom" y de su evolución como músico desde cuando empezó a tocar el piano a los 5 años en la casa de sus abuelos.

-¿Qué significó para vos poder llevar tu música al Lollapalooza Argentina?

Principalmente, un privilegio. Entiendo que al venir de Santiago y con todo lo que ya se sabe lo que cuesta llegar a ciertos lugares en Buenos Aires, hace que agradezca un poco más esta oportunidad muchísimo más de la que cualquiera podría. Estoy muy comprometido musicalmente con Santiago. Hago un recopilado desde don Andrés Chazarreta hasta lo último del "Chango" Farías Gómez. Me gusta mucho el folclore. Mi idea es mostrar un poco eso a nivel música santiagueña y también toda la data a nivel urbano, todo lo que es hip hoy, R&B. Tengo una fusión en mi último álbum.

- ¿Todo este concepto lo vuelcas en "Zoom".

"Zoom" es un single que está muy apartado, está más derivado a la música más digerible que tengo. Me gusta el "cachengue", me gusta la fiesta. Cada vez que saco algo me gusta, con todo ese compromiso de la música y de todo lo que vengo aprendiendo, a hacer un espacio de seriedad en donde le puedo aportar algo a la música que no sea tanto a la joda. Eso tiene que ver con "Jueves", mi último proyecto. Está ahí todo el folclore, bien de Santiago.

Un "Jueves" folclórico

- ¿Qué temas folclóricos, con los que reivindicas a tu provincia, están en "Jueves"?

Tiene no solamente eso sino también un poco de guaracumbia. Se entiende "Koli" Arce, toda la cuestión de Jorge Véliz. Me acuerdo que cuando iba a las "joditas" sonaba a full "cachengue" santiagueño, autóctono, esa cumbia bien electrónica. Está "Hola, cómo estás" y "Estampida" que es un chamamé.

- ¿Qué repertorio vas a presentar en el Lollapalooza Argentina?

Desde lo que es "Jueves" hasta los hits que conoce la gente (desde "Sientes" hasta "Again" pasando por "Kalor" y "Chica Dolce").

Con los pies sobre la tierra

-Leí comentarios en los que destacan tu trabajo, que sos presente y futuro en la música urbana y que poco a poco vas consolidándote.

La verdad que me siento muy bien, siempre agradezco eso. A veces me cuesta dimensionar lo que es Lautaro, mi nombre y toda mi vida, y también todo lo que la gente dice al nivel del prestigio que he ganado por León Cordero, por Luan, es algo que agradezco siempre. Me gusta siempre acordarme, en cuanto ya empiezas a sentir que estás por llegar a algo más grande de lo que has llegado, de donde vengo, de mi mamá, de mi abuelo, de todo lo que me conecta, básicamente, a la tierra y no perderme en lo que viene acompañando al éxito.

-¿Qué es lo que crees que hace falta para el gran despegue de tu carrera?

Si no es una colaboración (cantar junto con otros artistas), para ser honesto, o hacer algo que básicamente le gusta a la gente en ciertos aspectos.