"División Palermo", guardia urbana inclusiva argentina

El actor Santiago Korovsky celebró que en Argentina "se esté empezando a explorar un humor que va más al filo", de cara al estreno de hoy en Netflix de "División Palermo", la serie que escribió, dirigió y protagonizó junto a Daniel Hendler, Martín Garabal y Pilar Gamboa, sobre una guardia urbana inclusiva compuesta por minorías que busca mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad.

"Hay un humor que arriesga y la plataforma nos abrió las puertas para explorar la creatividad y jugar", celebró Korovsky ("El reino", "Casi feliz") a Télam sobre la premisa de esta atrevida serie de ocho episodios.

Una persona ciega, una travesti, un boliviano, un enano y una mujer en silla de ruedas son algunos de los oficiales que conforman este particular cuerpo civil no armado y que no poseen otra aptitud más que cumplir con el cupo de minorías que pretende mostrar el jefe de la Policía.

- ¿Cómo surgió esta idea de una guardia urbana inclusiva?

Fue bastante progresiva, primero los imaginé como policías, como algo de cierta contradicción en mi grupo de amigos actores con los que quería trabajar este rol de autoridad. Y después pensé que era mejor que fueran de una guardia urbana objeto de bullying de la Policía, pensando en esta idea de una fuerza de seguridad diferente que quiere acercarse al ciudadano y se me ocurrió que intentara ser inclusiva, incorporando minorías como una especie de operación de marketing.

- ¿Cómo fue encarar el desafío de abordar la inclusión desde la comedia sin solemnidad?

Trabajamos desde el principio con colaboradores de guion y fuimos aprendiendo también cómo se nombran las cosas. "Che, no es persona con capacidad especial, es persona con discapacidad", "¿es talla baja?", "¿se dice ciego?" ir aprendiendo eso en la escritura y la actuación desde el rodaje y los ensayos. Íbamos corrigiendo cuestiones y tratando de ser inclusivos, no desde un eslogan como en la serie, sino realmente poder integrarlos en el proceso de la creación. De hecho, los chistes más picantes fueron surgiendo de ellos porque uno no se anima a hacer ese tipo de humor y los colaboradores, entre ellas una chica trans y otra en silla de ruedas, iban al hueso del humor, entonces ellos nos empujaban.

- ¿Cómo fue el trabajo de escribir, dirigir y protagonizar la serie en simultáneo?

Fue espectacular porque tenía un montón de gente en la cual apoyarme, desde los guionistas, el co-director, los actores.