Morgana vuelve a la acción este lunes 20

El próximo lunes 20, a las 23, Lifetime estrenará la segunda temporada de la serie francesa más exitosa de los últimos años "Morgana: la detective genial".

La alocada y extrovertida pelirroja Morgana Alvaro, protagonizada por Audrey Fleurot, regresa con más acción en esta nueva temporada de ocho episodios para resolver difíciles casos de asesinatos junto al disciplinado comandante Adam Karadec (Mehdi Nebbou).

Audrey Fleurot habló con la prensa acerca de este retorno y las historias que desarrollará.

-¿Qué sentís con este regreso?

Felicidad. Es una verdadera alegría conectar con ella de nuevo. Morgana no me dejó. Todavía tenía ganas y deseaba volver a verla. Aunque ahora hay más responsabilidad que en la primera temporada, donde nadie nos estaba esperando y, en cierto modo, era más cómodo. Dado el éxito del programa no sólo queremos que la gente la vea y se encante, sino que también puedan ver los elementos que componen esta enorme serie. Estoy muy contenta con el resultado. Me parece que esta segunda temporada es incluso es mejor que la primera.

-¿Qué traen los episodios de esta segunda temporada?

Intentamos hacer algo diferente cada vez. Por ejemplo, hay un episodio en el que una investigación la molesta un poco. Así que manipula en secreto al personaje de Gilles, que de repente se vuelve hiperinteligente. También hay nuevos personajes, como el padre de Morgana.

Desde un asesinato en 1970, hasta la muerte de una jueza y el cuerpo desparecido de empresario

-Morgana parece haberse comido un león en estos nuevos episodios...

Sí. Morgana está en plena forma. Tiene un trabajo estable, pero como lo dejamos, con Karadec (Mehdi Nebbou), con una investigación de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) sobré él, ¡no será fácil! Particularmente no quiero que Morgana se convierta en otra "mujer policía". Y para ello tuve que volver a ponerla en una situación precaria, ya que ella representa a todo un sector de la población que vive una vida cotidiana difícil. Era importante que todavía tuviera dificultades para llegar a fin de mes. Así que Alice, la autora, tuvo la brillante idea de hacerle perder su casa, lo que es muy propicio para la comedia porque va a ocupar la casa de alguien con toda su familia. Ella se encuentra de okupa con toda su familia en casa de unos y otros. Esto da lugar a algunas escenas cómicas realmente buenas y también nos permite ver a los personajes en su vida cotidiana, no sólo en la comisaría.

-¿Y qué hay del romance?

Todos queremos que Morgana y Karadec terminen juntos. Pero una vez que eso pase, no nos quedará mucho más que decir.