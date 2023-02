¿TINI PLAGIÓ A LA MOSCA Y ARIANA GRANDE?

18/02/2023 - 20:51 Pura Vida

La polémica está instalada: ¿Tini Stoessel plagió a La Mosca y Ariana Grande con su nueva canción "Cupido"? A poco del lanzamiento que realizó de su nuevo álbum, los usuarios de las redes sociales observaron parecidos del videoclip que Tini hizo de "Cupido" con un clip de Ariana Grande y en la melodía con un hit de La Mosca, la banda argentina de música liderada por Guillermo Novellis.

"Es un toquecito parecido", dijo Novellis cuando le consultaron acerca de la posibilidad de que la joven cantante haya copiado la melodía de "Yo te quiero dar". En una entrevista en "Crónica Anunciada", programa radial de Futurock, Novellis enfatizó: "Me lo pasó mi hija que es fan de Tini. Ella dijo que no es tan parecida".

De todos modos, afirmó: "Es una artista impresionante, a veces hay cosas que te queden, es una colega muy querida. En definitiva, todos le robamos a The Beatles".

"Es una chica adorable..."

La canción mencionada no es propiedad exclusiva de Novellis, ya que la música fue firmada por todos los integrantes de La Mosca. "Es una canción que firmamos todos, al menos la música. Nos juntaremos a charlar con el manager, pero está todo bien, ella es una chica adorable", aclaró sobre las posibilidades de una demanda por copiar el sonido que tiene su canción.

"Tiene un toquecito, pero bueno, todos tenemos alguna cosa que tiene que ver con otra canción. Está todo bien", completó con tranquilidad sobre Tini Stoessel y el notable parecido.

El videoclip de Ariana Grande

El videoclip tuvo más de dos millones de reproducciones en YouTube y si bien recibió aplausos, las críticas no faltaron, y el motivo central fue la similitud estética con el trabajo de otra reconocida cantante internacional, Ariana Grande. En Twitter acusaron a Stoessel de plagiar el video de "in my head", que hizo para Vogue, correspondiente a su álbum "thank u, next", de 2019.

"Literalmente el video de Tini es muy parecido a 'In my head' de Ariana Grande no me jodan", puntualizó un usuario de Twitter y adjuntó las pruebas.

Los elementos que tomaron los fanáticos para señalar la similitud fueron el espacio blanco donde se grabó, el juego de luces, los planos, y por ejemplo, la secuencia de las flechas negras. Todo esto también estuvo presente, o de manera muy parecida, en el video de la cantante norteamericana.

Vestuario negro

En La Nación se precisa que los fans también repararon en que Tini usó en gran parte del video un vestuario negro, mismo color que Grande, y bucaneras altas, e incluso hizo poses y expresiones faciales similares. Esto generó indignación entre el público que no dudó en manifestarlo en las redes sociales de manera tajante.

En Twitter se indignaron con las similitudes entre el reciente videoclip de Tini y el que estrenó Ariana Grande en 2019. Incluso otros abrieron el debate: "¿Qué piensan sobre las acusaciones de plagio hacia Tini con su nuevo video (similar) al de 'In my head' de Ariana Grande?".