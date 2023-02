Urrego: "No sé entonces qué historias vio él antes y se volvió Pablo Escobar"

18/02/2023 - 21:21 Pura Vida

Por Marcelo Jozami



"Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ", secuela de "El Patrón del Mal", es la narco serie que estrenará en cable A&E a partir del lunes 27. Esta producción de Caracol TV, cargada de violencia, acción, adrenalina, investigación y conspiraciones, narra lo que sucede tras la muerte del líder narcotraficante.

Esta ficción sitúa su relato a partir de fines de los años 80 hasta el nuevo milenio. También narra la historia política y social de Colombia de aquella época durante la temporada del narcoterrorismo y muestra cómo, mientras el cartel de Medellín se derrumba, el sicario número uno de Pablo Escobar lucha por sobrevivir, ganar respeto y subir en la jerarquía carcelaria. La vida en prisión de "Popeye" cambia con la muerte de Escobar ya que se ve obligado a unirse de manera estratégica con enemigos del pasado, reconocidos políticos y personajes de la vida pública para salvar su vida.

Por el lanzamiento de la serie A&E realizó un evento virtual que contó con la participación de más de 150 periodistas de América Latina, entre ellos EL LIBERAL, y la presencia de gran parte del elenco, encabezado por Juan Pablo Urrego y Amparo Grisales, acompañados por Camilo Sáenz, Elkin Díaz, Pacho Rueda y Ramses Ramos.

En ese encuentro con el periodismo, Urrego, actor colombiano que interpreta a "Popeye", el personaje central de la historia, respondió a una pregunta formulada por EL LIBERAL y que fue complementada por César Sabroso, Senior VP de Comunicacion de A+E Netwoks Latin America.

-EL LIBERAL Hay una vieja expresión que dice que todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Mi pregunta es, ¿las narco series o narco novelas contribuyen a concienciar el real peligro que acechan la narco criminalidad? ¿Cuánto aporte hace a este esclarecimiento, a que no se repita la historia?

JUAN PABLO URREGO Yo creo que sí esa frase la hemos escuchado y está bien y el arte también está para eso, para mostrarnos como espejo y para vernos reflejados ahí, para ver nuestros errores, nuestros demonios, nuestras cosas positivas también y para que no se repitan los errores. Pero también quiero resaltar lo que dijo Amparo, y también lo comparto. También esto es entretenimiento. También los villanos generan eso en el cine, en las series, en las novelas, los villanos generan cierta empatía y eso está bien y tampoco podemos pelear contra eso. Y lo hemos visto a través del tiempo, que siempre en la historia del cine, por ejemplo, siempre los villanos van a tener cierta fascinación. Entonces yo creo que los encargados también de que estas historias no se repitan no somos nosotros los actores, ni el trabajo, ni el oficio al que nosotros nos dedicamos, sino la educación desde la casa, desde los colegios. Nosotros simplemente también nos dedicamos a eso, a hacer entretenimiento, a hacer películas, a hacer series, a estar en un teatro y nada más. Tampoco nos podemos echar esa carga encima y esa responsabilidad que nosotros somos los responsables para que esto no se repita. Yo creo que cuando empezó todo, no sé, yo digo que por ejemplo, la Mafia o Pablo Escobar, no sé entonces qué historias vio él antes y se volvió Pablo Escobar. No sé si él fue influenciado por una película o por una serie. No lo creo.

-CÉSAR SABROSO (Senior VP de Comunicación de A+E Netwoks Latin América). Creo que una de las cosas que podemos agregar también es que en el caso de los medios de comunicación, nuestra función es entretener, educar e informar. La responsabilidad no es el actor ni el medio. La responsabilidad cuando uno envía un mensaje que es una interpretación, que es entretenimiento, como ha quedado muy claro aquí, es que cada uno saque sus propias conclusiones. Y creemos que lo más importante es que se generen también conversaciones en familia, en la casa, para que de alguna manera puedan utilizar esta herramienta de entretenimiento o esta plataforma de entretenimiento para educar a sus hijos y evitar o prevenir que estas cosas o que historia en sí se vuelvan a repetir. Creo que no podemos ignorar que los hechos ocurren u ocurrieron. Sino que creo que tenemos que crear las herramientas para que todos los jóvenes, sobre todo, tengan el criterio de interpretar y de prevenir que la historia se repita.

Juan Pablo Urrego, antes de llegar a "Sobreviviendo a Escobar: alias JJ", trabajó también en exitosas series como "Sin senos no hay paraíso" y "El cartel de los sapos". Durante la conferencia de prensa, Sabroso le consultó: ¿ ¿Qué representó para ti en tu carrera y en ese momento este importante papel?

JUAN PABLO URREGO: Bueno, fue muy importante, fue un reto muy grande interpretar a Jhon Jairo Velásquez Vázquez porque era un personaje que estaba vivo en ese momento, había acabado de salir de la cárcel. Era un personaje muy polémico, donde habían muchos sentimientos encontrados acá en Colombia. Y para mí fue todo un reto como tratar de interpretar este personaje y narrar esa época tan triste que tuvo Colombia finalizando los ochentas y principios de los noventas, que siempre lo he dicho, para mí ha sido una de las épocas más tristes del país. Traté de hacerlo con toda la responsabilidad del caso y tratando también de dar un mensaje al final, pues que este tipo de personajes no pueden salir victoriosos.