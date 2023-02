''El Señor de los Cielos'', según Ana Abarca Díaz

20/02/2023 - 20:59 Pura Vida

Luego de sus meritorios trabajos en las exitosas series "Luis Miguel 3", "José José" y "Prisionero N°1", la actriz mexicana Ana Abarca Díaz tocó el cielo con las manos tras ser convocada por la producción de la octava temporada de "El Señor de los Cielos", narco serie de Telemundo, para interpretar a Artemia.

Abarca, quien también hace stand up, en un zoom con EL LIBERAL, resaltó que Artemia, su personaje en "El Señor de los Cielos", es una mujer joven que vive en Mexicali BC, trabaja en la fonda de Mecha con quien se han vuelto confidentes y cómplices.

En este acompañamiento, Artemia ayuda a Mecha a concretar acciones que darán un giro en la historia, ya que en agradecimiento a Mecha, ella está dispuesta hasta dar la vida por la seguridad de Mecha.

-¿Quién es Artemia? ¿Cuál es el rol que desempeña en esta octava temporada de "El Señor de los Cielos"?

Artemia es una mujer, a mí me gusta mucho y me deja un aprendizaje muy grande, joven que trabaja en una fonda con Mecha. La historia sucede en tres mundos: el mundo de los Casillas, el de la DEA y el de Mecha. Todos los que estamos en el mundo de Mecha somos los nuevos de la historia, los que entramos en esta octava temporada. Artemia está como buscando siempre la felicidad de Mecha porque se conocen desde pequeña y tenemos muchas cosas en común. Lo que Artemia tiene con Mecha es agradecimiento porque ella me ha ayudado a crecer, a salir adelante. Desde la infancia hay mucha unión entre las dos y eso va tejiendo una protección y un cuidado hacia ella también.

-En el mundo de Mecha interactúan tanto Artemia como también Roberta. Estos tres personajes, mujeres, ¿logran un empoderamiento en una novela de características machistas?

La historia tiene tres mujeres muy fuertes y muy poderosas que han vivido la vida del narco porque la vida ahí las puso. Lo que quieren hacer con Mecha, Roberta y Artemia es mostrar a tres mujeres de la vida normal, de la vida real haciendo cosas comunes y corriente con los que la gente se puede identificar. Ellas tres si logran hacer cosas muy interesantes. Mecha y Roberta llevan toda la batuta y Artemia se va dando cuenta y por ahí, a lo largo de la historia, a Artemia le pasa algo que hace que su modo de ver la vida cambia.

-¿Cómo interactúa tu personaje con Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya?

Te lo puedo decir así: Mecha tiene a un diablito y un angelito, que todos tenemos. Roberta es el angelito y Artemia es el diablito. Hay mucho cariño entre los tres personajes, pero, sí, yo soy el diablito de Mecha. Artemia juega un papel importante al final de la historia.

-¿Qué significó para vos haber sido convocada para trabajar en "El Señor de los Cielos"?

Un gran compromiso porque es una serie que ya lleva siete temporadas exitosas y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a la altura del público, a la altura de Telemundo y a la altura de los directores y de nuestros compañeros de escena. Para mí era un compromiso brutal. Estoy con mucha emoción. Estoy muy agradecida con los directores de casting que me invitaron a vivir todo este proceso cuando me avisaron que me quedé. Sin embargo, lo primero que pensé fue vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas que sabemos hacer y te puedo decir que es la primera vez que me dejan jugar con un personaje con la manera en la que pude jugar con Artemia, con una historia de principio a fin, con una historia tan larga, con un proceso de creación muy bonito, muy importante. Agradezco mucho la confianza de los directores como que por donde yo proponía era aceptado el personaje. Le di como una revolución al personaje y el resultado me gustó mucho y espero que a la gente también le guste.