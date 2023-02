Iabella Sierra, una actriz entre narcos y la DEA

21/02/2023 - 21:50 Pura Vida

Emilio Marcelo Jozami / Redacción de EL LIBERAL.

Sofía Dantes le permitió a la actriz y cantante colombiana Isabella Sierra una proyección internacional. Se trata del personaje que Isabella desarrolla en la "Reina del Sur III" (ya estuvo en la segunda temporada), la impactante narcoserie que se emite por Netflix.

Sofía es la hija de Teresa Mendoza, la narcotraficante que interpreta la actriz mexicana Kate del Castillo y que da sustento a esta historia basada en el libro del periodista y escritor español Arturo Pérez Reverte.

La adolescente Sofía Dantes en esta tercera temporada, se convierte en una joven intrépida con una personalidad fuerte y rebelde, para enfrentar todas las situaciones adversas que se le presentan en la vida. Con su madre detenida y la DEA pisándole los talones, sorteará los obstáculos más inesperados.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Isabella habló de Sofía y de su carrera como actriz y cantante.

-Isabella, ¿cómo vives este presente que te brinda Sofía Dantes?

Es muy lindo porque crecí con mi personaje. Mi personaje, cuando yo lo hice, era una niña. Al regresar para hacer la temporada tenía 17 años. Es poder crecer de su mano. Es poder ponerle al personaje lo que yo he aprendido como adolescente y también es crecer con el elenco. Además, estoy muy agradecida con el público por los comentarios muy lindos, por el amor que le tienen a mi personaje. Feliz por lo lindo que me han recibido. Eso me llena el corazoncito de amor y agradecimiento al público.

-¿Cómo y cuándo nace el amor entre Sofía y Mateo?

Creo que Sofía heredó de su mamá lo de ser enamoradísima. Es su primer amor y experiencia muy poco tenía. Ella se enamora de Mateo cuando ella se da cuenta de todo lo lindo que él hace por las personas que ama porque ella es un poco parecida a él en ese sentido. Además, que lo ayudó cuando nadie más lo hizo encontró en él una vida normal que es lo que tanto deseaba. Cuando encuentra una persona que no la relaciona con su mamá y la ama por lo que ella es, ella puede brindarse. Ese fue el motivo del amor de Sofía hacia Mateo.

-¿El amor la salvará, la redimirá de ese pasado que le tocó vivir como consecuencia de lo que es su madre en la trama?

El amor ayuda mucho, pero el amor más importante es el que se tiene de sí y el de su familia. Mateo le trae un apoyo gigante, pero su amor más grande es su mamá, su amor más grande es el de Teresa y ella pondrá el amor de Teresa por encima de cualquier persona. Entonces, ¿qué hace el amor? El amor la va ayudar. El amor que Sofía siente por Mateo la va a respaldar, la va a cuidar.

-Interpretaste a la narco Griselda Blanco en su etapa de niña. También estuviste en "Narcos 2". ¿Temes quedarte encasillada en personajes para este tipo de novelas?

No le tengo miedo porque, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de hacer más cosas, otros personajes como en "Cien días para enamorarnos", "Bolívar". Hice una película de terror y otra de humor. Ahorita vuelvo con una serie para Netflix totalmente diferente. Entonces, no le temo. Cada quien elige lo que consume. Yo, como actriz, agradecida por cada personaje que me llega.

-¿"Pacto de silencio" ya se estrenó?

No, no se ha estrenado.

-¿Puedes hablar acerca del personaje?

Es un personaje emocional y psicológicamente muy fuerte para mí. Es una adolescente que va a tener un montón de cosas muy duras.

Isa y Juli, con la canción "No es no" hablan del empoderamiento de la mujer y fijan postura al respecto

Isabella desarrolla con éxito su carrera como cantante. Junto con su hermana Juliana formó el dúo "Isa y Juli". Además de haber interpretado los corridos para "La Reina del Sur 2" y 3", presentaron "No es no" y "En silencio".

-Provenir de una familia de artistas ¿cuánto ha influido en ustedes tomar la decisión de continuar por el camino de sus padres?

ISABELLA. Yo agradezco mucho eso porque soy rica en conocimiento por mi cultura, soy rica en conocimiento y en amor hacia mi cultura y no voy a perder algo tan esencial como nuestros orígenes a través de la música, el arte y el folclore. Aparte, me ayudó a saber qué yo quería con mi vida.

JULIANA. El arte nos ha dado todo, nos ha dado de comer. Tanto para nuestros padres como a nosotras nos ha dado los mejores momentos de nuestras vidas.

-¿La canción "No es no" es un himno al empoderamiento de la mujer?

Claramente, esa fue la idea número uno. Quisimos que nuestra primera canción hablara de eso. Somos mujeres que vinimos con mucha fuerza. Vinimos a ser como un soporte para las mujeres y que los hombres puedan aprender de ello.