VIVIANA SACCONE INVITÓ A EXTERIORIZAR LAS EMOCIONES DE LA MANO DE "LA DIVINA FAMILIA", UNA COMEDIA RISUEÑA

Viviana Saccone, protagonista de "La divina familia", comedia risueña que no escatima en emociones y donde con uno de sus roles más autobiográficos y celebrados cautiva al público en Mar del Plata, reconoció que es "de una generación donde las familias tenían dificultades para demostrar el amor".

La actriz, quien comparte elenco con Fabián Vena, Héctor Calori, Kitty Locane, Pablo Sorensen y Enrique Liporace para funciones diarias en el teatro Carreras del centro marplatense, remarcó a Télam que "es una temporada que avanzó y muchos pudimos hacer doble función en Carnaval, pero diría que hubo un 30% menos de espectadores respecto de la temporada pasada. Se está viviendo una situación económica muy difícil y los turistas disfrutan de la playa tres o cuatro días, para después elegir solo una opción".

Pese a esos escollos, la artista aseguró que "La divina familia" consigue una recepción especial en Mar del Plata porque el elenco representa a una familia de inmigrantes que justamente quiere veranear en la ciudad para conocer el mar, una situación que comparten o compartieron muchos de los espectadores de la ficción costumbrista.

En medio de las últimas funciones del verano, Saccone también contó de sus nuevos proyectos y de sus deseos de volver a la televisión en un rol distinto al que la llevó a la fama.

Tu personaje, Luisa, es el corazón de la familia argentina que retrata la obra.

Me encanta este personaje porque tiene mucho de la familia típica, de inmigrantes y gente sufrida, de una clase baja a la que le cuesta remontar, pero sin embargo se ama, se amontona y se cuida como puede. Soy de una generación donde las familias aprendieron a los ponchazos y tienen dificultades para demostrar el amor. Lo compuse con un poco de todo eso y recordando a muchas personas que pasaron por mi infancia, mi abuela, mi madre, sus vecinas, y principalmente sus amigas.

¿Cuál es para vos el encanto de hacer temporada en verano con el público de vacaciones?

Es un público que está más relajado y tiene un mayor espíritu para disfrutar. Por eso funcionan siempre en temporada las comedias; es rarísimo que vaya en verano a Mar del Plata o Córdoba un elenco para hacer un drama. Esas son cosas que la gente ve más durante el año o le interesa a la gente del teatro. En verano es todo diversión.

¿Creés que después de la pandemia la relación del público con el teatro cambió?

La pandemia dejó secuelas enormes en todas las personas, pero no veo muchos cambios en el público. Sí veo a muchos adolescentes con temas de depresión u otras cuestiones sociales. Escucho muchas situaciones delicadas respecto de los chicos y a su manera de vincularse, incluso hay casos con mucha repercusión como el de Lucio Dupuy o Fernando Báez Sosa, que sobresalen en miles de otros casos que pasan y no conocemos, que nos dejan en estado de alerta y nos muestran que la gente está un poco trastornada.

¿Qué te dieron tus papeles en teatro que no lo hizo ni la TV ni el cine?

La posibilidad de ir viviendo cada noche en apariencia la misma situación, pero como si fuera por primera vez. El teatro no se compara con nada.

¿Qué uso le das a las redes sociales o a Internet?

Soy muy pro redes sociales porque creo que te da muchas posibilidades, por ejemplo en el contacto con el público. Es lo que se viene. Hay cosas que te gusten o no te gusten, avanzan. Se instalan y cada vez se hacen más masivas. El mundo va para ese lado y cada uno con la edad que tiene se va acercando de la manera que puede. Yo prefiero no negarme y acercarme de donde puedo. Y bueno, lo hago así, promocionando un poco lo que hago y sin mostrar mucho de mi intimidad, muestro fotos que en apariencia son mi intimidad pero no lo son. Me gusta hacerlo con alguna intención, como con la gimnasia, que me parece que es un hábito que vale la pena compartirlo porque hay mujeres de mi edad a las que puedo estimular.