Lali respondió con ironía la crítica de Maxi Trusso

03/03/2023 - 20:36 Pura Vida

Los nuevos géneros musicales y sus intérpretes siguen provocando todo tipo de reacciones entre quienes se dedican a hacer música. Esta vez fue el cantante y productor musical Maxi Trusso, quien de visita en el programa One+, de Radio One 103.7, lanzó una feroz crítica, tras reconocer que no escucha a ninguno de la nueva generación. "No conozco ninguno. Escucho de casualidad. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuchara y dijera: 'Qué buen giro'. No, ni uno", se despachó rescatando solo a un español: "El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, este pibe Quevedo, que es español".

Y si la charla hubiera seguido por ahí, Lali Espósito no habría sentido la necesidad de contestarle -elípticamente- a través de sus redes sociales. Pero Maxi Trusso le dedicó una frase con nombre y apellido. "Los demás son todos un desastre. Lo digo de buena onda. Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había. 'Hacé un giro feo, bueno te lo hago'. Imposible", lanzó.

Y desde Twitter, la exjurado de La Voz Argentina arremetió picante: "Para los preocupados por mis letras no teman!! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la Nasa y como impactó el dólar a 300! Aaaaahhhhhh se viene el disco de tu vida mi amol. Posta", escribió Lali, quien esta noche se presentará por primera vez en el estadio Vélez Sarsfield.