La mamá de Cande Tinelli habló de Coti: “Era muy posesivo, muy enfermo de tenerla adentro de la casa”

05/03/2023 - 11:54 Pura Vida

Soledad Aquino habló con Carlos Monti y contó que ve mucho mejor a su hija, Cande Tinelli, que cuando estaba con el popular cantante Coti Sorokin.

“Nunca estuve de acuerdo. Veo que Micaela está emprendiendo una vida en común con alguien sin hijos, armando un futuro en común, tener hijos, comprar una futura casa. Y yo veía que Coti, lo adoro, pero ya tenía 4 hijos, quilombos con su ex, creo que era mucho, celaba mucho a Candelaria, no hizo cosas muy correctas y no quiero hablar más porque quiero que tenga mucho éxito, que siga con su vida genial, con una mujer que realmente lo banque”.

Le preguntaron si era celoso o posesivo y dijo que “recontra”: “La mitad de los amigos de Candelaria son gays, y (Coti) la celaba igual. Es tremendo. Era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa, que fuera a sus conciertos, la tenía media sometida”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin estuvieron en pareja durante dos años y no fue todo color de rosas: “Él tiene mucho divismo. Como persona conmigo fue un 100, pero puertas adentro vaya a saber cómo la pasaron, yo sé de todo, pero no voy a hablar de la intimidad de ellos".

Por su parte, la hija de Marcelo Tinelli también se sintió aliviada por haber terminado con esa relación: “Volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer. Me siento libre”.

Fuente: Noticias Argentinas