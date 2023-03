WANDA ESPERA ANSIOSA EL FINAL DE GH2022

06/03/2023 - 21:48 Pura Vida

La decisión de Telefé de traer a su pantalla una nueva edición de Gran Hermano, a 6 años de su última salida al aire, solo le ha traído alegrías.

El programa no sólo ocupa el primer lugar en la lista de lo más visto del día, sino que los ciclos satélites que emite el propio canal, como “La Noche de los Ex”, con la conducción de Robertito Funes Ugarte, o aquellos en los que se habla del reality gozan de los mismos buenos números de rating.

Pero todo tiene un final, y los productores lo saben. Por eso, ya tienencon qué mega propuesta reemplazar el gran vacío que dejará GH. A fines de marzo, la grilla le dará la bienvenida a Wanda Nara, ya no en la receptoría de la casa de Gran Hermano, donde apareció en el debut de la actual edición, sino en las nuevas cocinas que MasterChef Argentina pondrá a disposición de los nuevos participantes, en esta ocasión, amateurs, que intentarán seducir el paladar de los exigentes jurados, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Wanda tendrá la oportunidad de lucirse en un espacio que no le es ajeno, porque ama elarte culinario. No obstante, será su primera vezcomo conductora en el prime time del canal de la de TV de aire más importante y ganador del rating de la última década.

Lo bueno es que ya está haciendo buenas migas con los miembros del jurado, con quienes comparte las grabaciones, mientras Telefépromociona la vuelta del programa con un originalspot.

“íPrepará el delantal!, el canal anuncia quedentro de “muy poco” llega el programa quepone a prueba todos tus sentidos, MasterChefArgentina, con la conducción de la modelo Wanda Nara, con Germán Martitegui, Donato deSantis y Damián Betular nuevamente como jurados”,se escucha decir a una voz en off.

El jurado que no tardó en mostrarse muy amigable con Wanda fue Donato, quien la esperó con un ramo de flores en su primer día en losestudios de grabación: “Oficialmente bienvenidaa la familia de MasterChef”, le dijo el chef italiano. Con una carcajada, ella replicó: “Si me ves hacer un huevo frito me matás”. Divertido,su ahora colega la tranquilizó al decirle que “levan a enseñar todo”.

Tramo final de GH

Pero para que Wanda haga su debut al frente de MasterChef, su colega y predecesor al frente de la versión con celebrities, tiene quecerrar primero la puerta de la casa de GH que por estos días transita en gran tensión. En la última gala de eliminación, el público decidió que Lucila “La Tora” Villar abandonara por segunda vez el reality, salvando a Julieta Poggio ya Camila Lattanzio. Si bien Romina Uhrig sintió alivio con la continuidad de Julieta en el juego, un grito del afuera la llenó de angustia.

“Romina, vos sos la próxima”, arrojó unavoz femenina, mientras Romina, Julieta y Camila estaban sentadas en el patio de la casa de GH tomando mate. Algunos usuarios de Twitter dicen que también se escuchó: “Julieta estásacomodada”, aunque no se distingue el audio. Automáticamente, la transmisión de Pluto TV se cortó.

El grito generó desconcierto en las chicas, por la forma en la que reaccionaron: Camila interrumpió el comentario que estaba haciendo,mientras que Julieta y Romina se concentraronen tratar de entender qué decían.

Además de ellas, en la casa sólo están Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. Hay rumores de que el fin de semana previo a la final reingresarían algunos “hermanitos” que ya fueron eliminados del juego por el público. A esa altura ya no habría riesgos de que puedan filtrar información que los ayude a los jugadores a rearmarsus estrategias, porque será el público quien elija al ganador.