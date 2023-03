Víctor Hugo Morales explicó en su programa de radio por qué se fue de C5N y negó deuda alguna del canal

07/03/2023 - 21:27 Pura Vida

Víctor Hugo Morales aprovechó su clásico programa radial "La mañana" para confirmar su salida de la señal de cable C5N, argumentando que "no me dio ninguna alegría que se redujera mi participación en un año electoral", pero remarcó que el canal no tiene deuda alguna con él.

"Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos", señaló Morales.

El periodista que a través de C5N comandaba de lunes a viernes a las 19 "La Hora de Víctor Hugo", especificó: " A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Sino no puedo vivir, no puedo respirar ni nada".

El también relator de fútbol comenzó confesando la incomodidad por pasar de periodista a noticia. "Estuve 7 años trabajando a gusto y libremente en el canal. Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud".

La salida de Morales se da justo cuando el canal está remontando, día a día, en materia de rating con "Duro de Domar", y la movida del fin de semana con el regreso de Elizabeth Vernaci y Juan di Natale a "Sobredosis de TV", además del debut de Dady Brieva los domingos.