8M | EL APORTE VITAL DE LA MUJER SANTIAGUEÑA

07/03/2023 - 22:11 Pura Vida

Aunque conforman el mismo tejido artístico y comparten luchas, logros, deseos, búsquedas, cada una de nuestras invitadas resume un universo único. ¿Cómo se ven como mujeres? ¿Qué creen que necesita el mundo de las mujeres? No hay una sola respuesta. Porque tampoco hay una sola mirada o una única manera de vivir. Sus experiencias personales se traducen en el mensaje que hoy comparten para alentar a otras a asumir el poder femenino y a seguir luchando por una sociedad igualitaria.

Daniela

Anríquez

(Profesora e integrante

de Soles y Lunas)





Verónica Sardaña comparte su deseo en una celebración muy especial

“Mujeres, hoy en nuestro día nos deseo un abrazo enorme, un abrazo unísono que se desborde por toda nuestra entrega y por lo maravilloso que es ser mujer. Porque somos hacedoras de vida, porque a veces no sabemos de dónde, pero aparecen nuestras fortalezas; porque a veces nuestras lágrimas se tienen que ver como sonrisas y porque somos muchas veces el soporte de nuestras familias. Porque somos luz, amigas, hijas, y porque siempre haya tiempo para cumplir nuestros sueños, deseo que todo lo hermoso suceda y que toda tu entrega valga la pena. Que nuestra lucha sea escuchada, y que miremos a la otra con el mismo amor con el que nos miramos a nosotras mismas”. Así expresó su deseo, en el Día Internacional de la Mujer, la cantante Verónica Sardaña.





Daniela Anríquez (Profesora e integrante de Soles y Lunas)

“Yo les diría a las mujeres que continúen buscándose ellas mismas, siendo felices diariamente en lo que hacen, en sus trabajos, que pongan pasión y amor en lo que hacen. Y precisamente el amor, la capacidad de multiplicarlo, es el gran aporte de la mujer al mundo. Cuando era chica solía pensar que era una carga haber nacido mujer, pero con el tiempo me di cuenta de que no podía cambiar esa realidad y que conociéndome, sabiéndome persona, explorando mi ser interior iba a descubrir cosas maravillosas que tiene todo ser humano. Ese conocimiento interno, más el saber lo que uno quiere, y el trabajo duro, nos ayuda a llegar al lugar adonde queremos estar. Es necesario conocer la vocación de uno y desde ahí trabajar arduamente para recoger los frutos que se quieren recoger. En mi casa, mis hijas me enseñan el camino de la igualdad; a cambiar viejos chips para que vivamos en una comunidad justa y equilibrada”.





“Tere” Castronuovo (desde el Patio del Indio Froilán)

“Vi la lucha de las mujeres en el mundo! La de las que nos abrieron el camino y la de las que seguimos: por los derechos que faltan conquistar. Unámonos. Nos queremos vivas, libres y con trabajo”, señaló “Tere” Castronuovo y agregó: “Somos la mitad del cielo y somos necesarias en cada lugar en el que mantenemos diferentes relaciones sociales. Ceder espacios es lo peor que nos puede suceder. Mantenermos ajenas a las situaciones políticas, sociales, culturales, deportivas, etc., no colabora para llegar al mundo que todas/os/xs esperamos. Necesitamos compromiso, solidaridad, construir en unidad, por nuestras reivindicaciones”.

A la pregunta sobre cómo ha sido su experiencia en el mundo siendo mujer, reflexionó: “Fui la más feliz de las mujeres oprimidas. Fue largo el camino, pero no tedioso, siempre en aprendizaje con mujeres que me ayudaron a mirar el mundo desde otra perspectiva. Formé parte de la comisión del V Encuentro Nacional de mujeres en 1990; de la Multisectorial de la Mujer, del primer Consejo Consultivo de la Mujer que dependía del municipio capitalino, de quien recibí una distinción en el 2004, como Mujer del Año. Fui militante en los autoconvocados de Aesya, secretaria de la Asociación de Ciclismo; organizo y coordino la Marcha de los Bombos y el Patio del Indio Froilán (entre las tareas que recuerdo). Estos espacios me fortalecieron y el proceso histórico del recorrido en cada uno de ellos formalizó mi perspectiva con respecto a la posición de las mujeres en el mundo. Y seguiremos luchando”.





Cielo Duarte (cantante de tango)

“Yo sola salí a pelearla a los 13 años en Buenos Aires, hasta contra mujeres machistas, cuando tuve que presentarme en el programa de TV ‘Grandes Valores del Tango’. No fue fácil, y no lo es ahora, pero cuando se lo propone, la mujer, logra todo. La mujer consiguió mucho porque empezó a pensar que podía hacerlo. Podemos ser todo lo que queremos. Me gustaría que las mujeres sigan defendiendo lo suyo, que no se queden, que lean, que se arreglen, que se mimen, que se cuiden. La mujer consigue lo que se propone aunque sea a pasos lentos. Que esa lucha sea sin querer ser más que el otro, pero siendo uno cada día mejor. Las mujeres también somos muy inteligentes, sino no estaríamos al frente de tantos cargos importantes”, sostuvo Cielo Duarte.





Natalí Jugo (Cantante tropical)

“Mi mensaje para las mujeres hoy es que sigamos trabajando día a día para conseguir más espacios laborales, y que nuestros derechos sean respetados. Creo que uno de los mayores aportes que hace al mundo es dar vida, desde la concepción misma, pero también desde el hecho de poder gestar lo que nos propongamos, llámese música, o los aportes en distintos ámbitos.

Mi experiencia como mujer ha sido difícil, porque generar y ganar espacios tanto en el ámbito de la música como en el personal no ha sido fácil. A los 17 años me convertí en madre y desde hace bastante tiempo la vengo peleando con la música. El género tropical siempre ha estado liderado por hombres. Recién hace una década las mujeres hemos comenzado a expandirnos, a generar espacios y a buscar la forma de estar vigentes”, señaló la cantante Natalí Jugo.