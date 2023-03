CRECEN LAS SOSPECHAS EN TORNO A “GH”: ¿FINAL ARMADO?

08/03/2023 - 22:42 Pura Vida

Cuando falta cada vez más poco para que“Gran Hermano” llegue a su fin, el público está convencido de ver detrás de la pantalla “los hilos” que mueven el reality.

Los oídos de los seguidores no dejaron pasar por alto la confesión de Romina Uhrig, cuando previo a la eliminación de Daniela Celis, admitió que había estado dudando a quién salvar, en su condición de líder de la semana, pero que tras una conversación con “Gran Primo” (una suerte de psicólogo),optó por liberar de la placa a Julieta Poggio, en lugar de la novia de Thiago Medina, quien finalmente abandonó por segunda vez la casa.

Pero, esa no fue la única vez que Romina dejó entrever que recibía información del afuera. Ahora las alarmas se volvieron a encender con el descargo sin vueltas del exganador de “GH”2012, Rodrigo Rumi, quien a través de su cuenta de TikTok aseguró: “Está todo arreglado”. “Para los que me siguen en TikTok y no me conocen, hace mucho yo estuve en un “Gran Hermano”... y fui el ganador. Este es el cheque.

Claramente, no es el real. Es el que te dan cuando vos salís del programa, para las cámaras”, comenzó diciendo. “Y como tanto me lo han preguntado... Sí, ‘Gran Hermano’ acá en Argentina está todo armado”, sostuvo. Acto seguido, dio precisiones: “En el confesionario la producción te dice con quién te conviene pelearte, te sugiere a quién nominar y una vez a la semana podés hablar con un familiar, solo cinco minutos, pero algo es algo”, remató el joven, que advirtió que como esto pasó hace diez años y él está fuera de contrato, nadie puede obligarlo a callarse.

Rumi había prometido una segunda parte para contar más del detrás de escena del reality y cumplió. “Seguro que vas a decir que soy un tarado... Y lo soy. Pero el video anterior es todo mentira. Sí, Gran Hermano es 100% real opor lo menos lo que yo viví”, sostuvo.

Entonces repasó: “Yo era el más chico de la casa, soy de Victoria, Entre Ríos. No conocía a ningún productor de Telefé, mandé un videito por Internet, me llamaron a una entrevista y fui. Después de varios pasos y faltando diez días para que empiece el programa, me llamaron y me dijeron que había sido seleccionado para ingresar a la casa”.

Rumi siempre había querido dedicarse a la actuación. Luego de muchos años le llegó laoportunidad: Disney lo contrató para protagonizarla serie Bía. Ahora se prepara para el estreno de la serie L-POP en la plataforma de streaming de Disney+.

Enojo entre los ex

No solo los que pasaron por el reality hace una década, sino los que quedaron afuera en esta edición, hacen oír su descontento contra la producción, sobre todo por la diferenciación en el trato que reciben unos y otros. Y la grieta la abrió el reingreso de Walter “Alfa” Santiago a la casa de GH, aunque fue por solo algunos minutos.

“Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar”, dijo el cordobés Maxi Giudici. Y agregó: “Consulté cuál era la consecuenciade eso, porque yo cumplo las reglas y él no, y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian... a ellos les rinde, por rating, por plata”, enfatizó.

Y Coti Romero, una de las jugadoras que se caracterizó por sus estrategias, pero aún así quedó afuera, también habló de “Alfa”. “No estoy enojada, pero sí me da molestia porque hay muchos participantes, que capaz no son lo mismo que ‘Alfa’, pero siento que el hecho de que lo metan solo a él y no dejen decidir a la gente, me parece un poco injusto”.

Tras el breve ingreso de “Alfa”, “GH” alcanzó un rating de 22.7 puntos, el número más alto desde la salida de Walter del reality.