El dolor y el amor unen a Gonzalo y Juana Viale

Hace rato que el actor chileno Gonzalo Valenzuela y la nieta de Mirtha Legrand, Juan Viale, se separaron. Sin embargo, los sigue uniendo el amor que se tuvieron y que quedó plasmado en sus hijos: Silvestre(2008) y Alí (2012); y Ringo(2011), quien lamentablemete murió pocos minutos después de nacer, con 36 semanas de gestación, y los unió en el dolor.

Por primera vez, el actor, amigo de Benjamín Vicuña, habló sobre esa etapa de su vida en el programa de la TV chilena “De tú a tú”, donde aseguró: “Fue mi familia duran te mucho tiempo y creo que ha sido la mujer más importante que he tenido a mi lado, por lejos”.

Y agregó: “Ella ya tenía una hija, Ámbar, y al poco tiempo ya nos fuimos a vivir juntos y empezamos a tener una vida como deseé. Tener una familia, un núcleo”, recordó.

Sobre la muerte de su hijo, señaló: “Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto. Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente”, manifestó en la entrevista replicada por “Socios del Espectáculo”.

“La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones”, continuó el actor, que entonces tomó una decisión.

“Me subí al auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro... eso es terrible”,cerró.