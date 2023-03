Piñeiro elige ahora una vida sin glamur

09/03/2023 - 00:02 Pura Vida

El histórico representante de modelos, Ricardo Piñeiro, competencia directa de Pancho Dotto en los 90, reapareció en la televisión y blanqueó su nueva vida, lejos del glamur y cerca de la gente en situación de calle.

“En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa”, contó Piñeiro al cronista de “Socios del Espectáculo”.

Y sumó: “No me sentía muy bien y empecé a tomar un poquito de más. Ahí recurrí a Alcohólicos Anónimos, al lado de la iglesia, y me salvó la vida”, admitió Piñeiro, y agregó con felicidad: “Hace cincoaños que no tomo alcohol”.

Además, ayuda como voluntario en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, donde colabora en la asistencia a personas en situación de calle.Sobre las modelos con las que trabajó recordó: “A Paula Chaves la quiero muchísimo,hay chicas que son muy agradecidas...Mariana Arias es una excelente conductora, periodista, trabajó toda la vida conmigo”.

Y las diferenció, aunque sin dar nombres, de otras modelos. “Este es un mediobastante especial, porque generalmente hay muchas chicas desagradecidas y no lo digo por resentimiento”