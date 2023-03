RUSHERKING SE LA JUGÓ EN EL CUMPLE DE LA ''CHINA'' SUÁREZ

09/03/2023 - 20:10 Pura Vida

En mayo del año pasado, cuando la actriz Eugenia la "China" Suárez confirmó públicamente su relación sentimental con el trapero santiagueños Thomás Nicolás Tobar, conocido popularmente como Rusherking pocos apostaban a que ese incipiente amor iba a prosperar. A casi un año de iniciado su romance, la pareja se consolida cada día más, con generosas muestras de afecto.

Después de que la "China" le dedicara un romántico posteo reconociendo que no se había dado cuenta de "lo rota que estaba" hasta que sintió el abrazo de "Rusher", ahora fue el cantante quien le demostró lo importante que es ella en su vida agasajándola en su cumpleaños N°31 con un tremendo regalo: un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro, con el que la actriz paseó mostrando aún el enorme moño rosa que colocaron en su capó.

"¡Feliz cumple Chinita, te amamos!", dice el video de Instagram en el que se la ve a la ex Casi Ángeles con una gran alegría arriba de su "escarabajo" descapotable, acompañada en su interior por su novio, en el lugar del copiloto, y de su hija Rufina Cabré.

Por supuesto, rápidamente comenzó a circular en los portales dedicados a la farándula, la cifra que habría gastado el joven santiagueño en el regalo para su novia. "En un reconocido sitio de compra y venta online, un modelo similar al auto que manejó la actriz tiene un valor que oscila los 20 mil dólares. Según la cotización del dólar blue al día de hoy, tendría un precio aproximado de 7 millones 500 mil pesos", reflejó TN. Mientras que el diario La Nación sumó un dato que subraya la exclusividad del Beetle (o "escarabajo"): no se fabrica más desde 2019. En julio de ese año, la firma alemana dio por finalizada la producción en serie de este modelo cuyo último auto producido fue en la planta de Puebla, en México. Surgió en 1938 bajo el nombre de KdF-Wagen y pasó a denominarse Type 1 en 1945, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Se reinterpretó en 1998, ahora sí bajo el nombre de New Beetle y recién para 2012 adoptó la simple denominación de Beetle.

Luego de recibir el obsequio sobre el que Rusher escribió: "Feliz cumple, Chinita. Te amo", decorándolo con un llamativo moño; la actriz no dudó en darle arranque para comenzarlo a usar. "Es descapotable, pero no es vintage... Agárrense que volvió la bestia, ahí voy!", se escucha decir a la "China".

La pareja está viviendo un momento expansivo no solo a nivel sentimental. Mientras ella se prepara para comenzar a grabar una serie para el streaming de Star+ junto a Pablo Echarri y un gran elenco; él se alista para brindar su primer gran show en el Movistar Arena, el próximo 24 de marzo.

Y aunque el "regalazo" que Rusherking le hizo a su famosa novia se viralizó por tratarse de una actriz que tiene más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales, hay otros gestos del cantante santiagueño que también hablan de su generosidad y que no son tan comentados, como lo que hizo con la primera plata que ganó con la música. "Con el primer sueldo que cobré, lo primero que me vino de la música, ayudé a pagar el auto de mi papá (que es remisero) porque estábamos en la B. Pienso todo el tiempo en seguir creciendo y no en patinarme todo lo que tengo. Soy chico y aprendo todos los días", dijo en una nota con TN, en el marco de la difusión de su próximo concierto.

Cuando le preguntaron cómo hace para no marearse ahora que pasó de cero a tener plata, Thomás se enfocó en las lecciones que recibió en el seno familiar. "La base fue mi crianza, mi educación. El no tener nada también hace que cuando hay muchas más posibilidades de empezar a tener, sabes cómo manejarlo, sabés qué hacer con eso. Me doy gustos, pero trato de ayudar a mi familia mucho", remarcó.

Por otra parte, admitió que aunque se muevan en distintos ámbitos, siempre escucha los consejos de su padre. "Mi viejo me aconseja mucho, el equipo, y yo también para no pegarme la cabeza contra la pared. Vi 10 mil artistas chocar contra una pared porque confunden las realidades. Pasan de no tener nada a tener todo y es heavy. Yo estoy con los pies en la tierra siempre", reflexionó el joven de 22 años, cuya vida cambió el día que decidió apostar a la música desde Buenos Aires.