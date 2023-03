¿“Argentina, 1985” tiene chances de ganar hoy el Oscar?

11/03/2023 - 22:19 Pura Vida

Hoy, en Hollywood, se entregarán los premios más codiciados en el mundo el cine. Nuestro país estará representado por “Argentina, 1985”, filme protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La película de Santiago Mitre compite en el rubro Mejor Película Internacional y buscará traer el tercer Oscar. ¿Lo logrará? Aquí el análisis de cineastas y periodistas santiagueños. La gala arranca a las 21. Para Argentina y el resto de América Latina transmitirán TNT y HBO Max.



Juan S. Torales (Cineasta santiagueño, director del filme “Almamula”)



“Tiene todas las chances de llevarse la estatuilla”

“Argentina, 1985” tiene todas las chances de llevarse la estatuilla. Cumple con todos los requisitos que exige Hollywood para premiar no solo por el hecho de tener una estrella de talla como lo es Ricardo Darín, que es una eminencia, una estrella internacional, eso no es garantía de nada, pero él es algo superlativo y el elenco que lo acompaña. El trabajo del casting de esa película, como esa gente está encarnando esta generación que vivió el terror, esta lucha en nuestro país es magistral desde la manera en que están caracterizados hasta la manera en que interpretan su vulnerabilidad, susufrimiento, su lucha. Creo que es lo que más atrapa al espectador porque son todos sentimientos universales: la injusticia y la impunidad son dos cosas que dan mucha impotencia y uno empatiza automáticamente con los personajes por lo bien elegidos, por lo bien estructurada que está la película. Eso es un gran trabajo que hizo Mariana Mitre, hermana de Santiago Mitre (director). La conozco porque trabajó en “Almamula”. Fue la primera directora de casting de la película. Sé con la tenacidad que trabaja y el criterio que tiene. La verdad,se ve su trabajo y para mí es uno de los grandes puntos fuertes y eso gusta mucho al cine americano, un casting sólido.



Emilio Marcelo Jozami (De la Redacción de EL LIBERAL)



Se viene el tercero



Hoy, en Los Ángeles, se realizará la 95ª° edición de los premios Oscar. “Argentina, 1985” buscará alzarse con la estatuilla dorada como Mejor Película Internacional. ¿Tiene posibilidades de ser la tercera película nacional en ganarla? Si bien la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficasde Hollywood suele ser insondable en este sentido, las condiciones del filme de Santiago Mitre están dadas para que se lleve el premio tal como ya lo hicieron Luis Puenzo con su poderosa “La Historia Oficial” (1986) y Juan José Campanella con su inquietante “El secreto de sus ojos” (2010). Ahora, si bien a “Argentina, 1985” la dan como la ganadora, la contienda no será tan fácil si se tiene encuenta que la alemana “Sin novedad en el frente” es su más feroz verdugo y además está como candidata a Mejor Película. Pero, lo cierto es que “Argentina, 1985” es un filme con un guión vigoroso, una historia heroica, con actuaciones relevantes, una dirección impecable y un casting soñado. Elementos esenciales y que gustan a los votantes de la Academia d Hollywood. No es casualidad que Ricardo Darín, su protagonista, haya decidido estar presente en la gala de los Oscar que se realizará hoy. No es casualidad que el prestigioso actor argentino esté presente, junto con su esposa, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Seguramente, la Academia de Hollywood, esta noche, con “Argentina, 1985”, nos dará una inconmensurable alegría al premiar al filme dirigido por Santiago Mitre. Se viene el tercero.



Heraldo Pastor(Licenciado en Lengua y Literatura)Columnista de EL LIBERAL



Tiene méritos paradarnos otra alegría“mundialista”



Como la realización argentina, las candidatas a mejor película internacional 2023 son realmente muy competentes. Todas se destacan por ser obras cuidadas tanto en los aspectos técnico y artístico, que son a la vez vehículos ideales de poderosos mensajes. A diferencia de los festivales donde se conocen nombres y apellidos de los limitados miembros del jurado o donde hay una cierta tendencia en su historia y todo esto les da cierta previsibilidad, los miles de votantes de la Academia de Hollywood hacen más complicado arriesgar pronósticos. Por ello, diría que, más que más que posibilidades de ganar el Oscar, “Argentina 1985” tiene méritos para darnos otr alegría “mundialista”.



Marcelo Argañaraz(Conductor de La Moviola Radio)



“Con esto también“nos volvimos ailusionar”



Creo que “Argentina, 1985” tiene más puntos a favor de convertirse en la tercera película argentina en ganar un Oscar que en contra. El primero es su calidad cinematográfica, un relato sólido y atrapante, características esenciales del buen cine. El segundo es la relevancia histórica de la misma, algo que para la gente de la Academia suele ser importante. Y tercero es el acompañamiento público que tuvo recientemente por parte de gente del cine de Hollywood y otros artistas. Su única contra es que compite con la alemana “Sin novedad en el frente” que además es candidata a mejor película. Aún así, mi corazón argentino me dice que con esto también “nos volvimos a ilusionar”.

Maxi A. Rodríguez (Conductor de La Moviola Radio)

“Tiene todas lascondiciones parahacerse de estepremio”

Habiendo visto todas las películas que compiten con “Argentina, 1985” por el Oscar, tengo la sensación de que es muy posible que lo gane. La principal competencia, y que tambiénnviene acumulado premios, es la alemana “Sin novedades en el frente”, que como su nombre lo indica, para mí no aporta demasiado más que la pericia técnica imposible de soslayar más algún momentoal comienzo del film. “EO” la película polaca me decepcionó y las otras dos, “The Quiet Girl” de Irlanday “Close” de Bélgica me gustaron mucho por sus originales aproximaciones al complejo mundo infantil. Sin embargo, creo que ninguna de las anteriores tiene algo que la Academia de Hollywood aprecia mucho y que es cierto clasicismo narrativo que nuestra representante posee y muy bien concretado en un guión brillante. Sin mencionar por supuesto el mensaje universal que claramente llega al público con potencia gracias a las enormes actuaciones de sus protagonistas. “Argentina, 1985” tiene todas las condiciones para hacerse de este premio, que guste o no, es el más relevante y puede hacer que la atención mundial se pose en la cinematografía de un país.



Kenneth Miller(Conductor de La Moviola Radio)



Cumple con creces estándares de Hollywood



Tiene altas posibilidades de ganar. Ha cosechado premios y reconocimientos internacionales. Cumple con creces estándares de Hollywood: películade género (judicial), entretenida, que toca un tema de interés actual/global: la crisis de la democracia.



Juan Pablo Salomón (Organización del Santiago del Estero Film Fest, Festival Internacional de Cine)



“El tema que trata es necesario, vigente”



Para analizar las chances que tiene “Argentina,1985” de ganar la terna Mejor Película Internacional, a mí me sirve analizar tres dimensiones que me parecen claves. Por un lado, la parte competitiva. Hay una película alemana (“Sin novedad en el frente”). Es la tercera remake de la misma película. Hay una película polaca (“EO”) casi experimental y dos películas (la belga “Cerca” y la irlandesa “The Quiet Girl”) que son de tono promedio.

En ese sentido, “Argentina, 1985” es una película más original, que aborda un aspecto de la vida pública, de la vida política, de la vida judicial de un país como nunca ha sido original antes porque el caso que trata la película es un caso inédito en la historia del mundo.

En lo competitivo, “Argentina,1985” ya tiene una ventaja. Luego está la dimensión estructural. La película, en términos narrativos, de guion, en lo artístico y en términos actores es una película abrumadoramente sólida, muy equilibrada. Hay un trabajo monumental de guion, puesta en escena, narrativa audiovisual para lograr una película que tenga un estándar altísimo en términos cinematográficos y que, a su vez, se pueda defender de los cuestionamientos morales, conceptuales y políticos quepueda llegar a tener dentro del público argentinoque es el público que más le interesa a la película, pero que no deja de lado una audiencia internacional a la que le tiene que hacer entender el juicio a las juntas militares. Y lo logra con creces.

Afuera se entiende, con mucho menos prejuicio, cual es el aporte que hace la película y como lo hace. Y por último está la dimensión política de la película. El tema que trata es necesario, vigente, tiene que ver con los principios republicanos, demócratas en un contexto internacional muy complicadoen las que están cuestionadas severamente las democracias de Occidente.