Se entrena para sanar, en ''Domadoras de dragones"

La práctica del remo es sumamente beneficiosa para la rehabilitación de mujeres operadas por cáncer de mama, algo que Damián Leibovich retrata en su filme "Domadoras de dragones", con un grupo de Bariloche que comenzó con amistad y anhelo y culminó con rencillas propias de grupos humanos en los que el ego de unos individuos se impone al resto.

"Me enteré de los conflictos internos cuando empecé a convocar a las protagonistas para hacer las entrevistas. Si bien los desacuerdos habían comenzado mientras yo había estado grabando, los problemas se acentuaron después. Al revisar el material para editar, descubrí detalles a los que inicialmente no le había prestado atención, y eso me ayudó a definir la estructura del montaje final", dijo el director a Télam, sobre la película ya disponible en salas.

La película comienza y se mantiene hasta casi la mitad de su metraje como si fuera una propaganda sobre la posibilidad de sobreponerse a la enfermedad y sobre cómo del dolor y del miedo se pueden sacar fuerza, coraje y ansias de superación.

Pero, a los 50 minutos el filme pega un inesperado giro que lleva a las protagonistas, que en un inicio parecían casi angelicales, al barro de las disputas personales y que al día de hoy continúa.

"Creo que estas fracturas ocurren en mayor o menor medida, en cualquier grupo -señaló el realizador-. Por eso, es fundamental no perder de vista cuáles son las cosas importantes que mantienen unidas a las personas, cuáles son los puntos comunes que hacen que un grupo se sostenga como tal. Los objetivos, las acciones para alcanzar esas metas, y todas las decisiones que afecten al grupo. Es necesaria la comunicación grupal interna permanente".

Todo sucede en Bariloche, escenario idílico para mostrar la práctica de remo en bote dragón, que tiene sus orígenes en China y cuya técnica ayuda a prevenir los linfedemas en los brazos de las mujeres operadas, porque produce un drenaje linfático natural, pudiendo reemplazar las sesiones de masaje y kinesiología.

"En 2017, mientras cursaba la Especialización en Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Nacional de Río Negro, una de las profesoras comentó que era integrante de 'un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer que se junta para remar' y que 'estaban viendo de organizar el mundial de botes dragón en Bariloche'", contó.

Esta competencia fue el inicio de las peleas. Mientras un grupo quería competir y viajar, siempre a China o Panamá, otro se lo tomaba de manera recreativa y para hacer sociales. Las primeras sentían que les faltaban el respeto, y las segundas aseguraban ser dejadas de lado. "Siempre todos tenemos razón. Es inevitable. Por eso, cuando se trata de proyectos grupales, habría que apuntar al consenso", opinó el director.