Sabina en un regreso por ''Calle Melancolía''

13/03/2023 - 21:26 Pura Vida

Joaquín Sabina regresó a la Argentina para comenzar la larga serie de recitales del tramo local de la imponente gira "Contra todo pronóstico" colmando el estadio porteña Movistar Arena y proponiendo un repaso por algunos de sus éxitos sin poder disimular el aire melancólico de un encuentro que, se presume, será de los últimos.

A los 74 años y tras haber atravesado no pocos problemas de salud, el trovador español, uno de los más populares y queridos en Iberoamérica, procuró hacer equilibrio entre la autoreferencia, el personaje canalla que asumió con esmero y algunas canciones que marcaron época y siguen siendo gemas del repertorio contemporáneo.

A seis años de sus últimas presentaciones en solitario (en ese lapso supo volver en yunta, a fines de 2019, con Joan Manuel Serrat) el artista recibió constantes muestras de afecto desde que salió al escenario para entonar "Cuando era más joven", en medio del cual saludó con un "buenas noches" y le respondió una ovación salpicada de aplausos.

"Quería volver a mi Buenos Aires querido porque las historias de amor no se explican con la cabeza sino con el corazón. Anduvimos ya por muchas ciudades, pero sólo al pisar Ezeiza me siento en casa", dijo cultivando un tipo de piropo que la audiencia celebró aunque no sea cierto.

Casi sin abandonar una banqueta alta –salvo para trasladarse a otra silla en unas modestas ambientaciones intimistas con la pirotécnica vocalista Tamara Barros, encargada de los coros- Joaquín no maquilló la fragilidad que lo habita.