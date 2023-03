Guillermo Novellis, cantante de La Mosca: “Estoy ilusionado con ir a Santiago a cantar 'Muchachos'”

20/03/2023 - 21:04 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami / De la Redacción de EL LIBERAL

Guillermo Novellis, líder de La Mosca, no ve la hora de que llegue el próximo martes 28 para venir a Santiago y cantar, en el Estadio Único "Madre de Ciudades", la canción "Muchachos" en la previa del encuentro amistoso que disputarán los seleccionado de la Argentina y Curazao.

"Saludos a toda la gente de Santiago y felicitaciones por el privilegio de tener ese estadio a la Selección campeona del mundo", destacó en una entrevista exclusiva, por teléfono, con EL LIBERAL.

"Estoy ilusionado con que voy a ir a Santiago, vamos a ir al Estadio Único "Madre de Ciudades" y lo vamos a escuchar en vivo. La vamos a cantar, la gente la cantará en la tribuna. Todavía eso no lo vivimos. Lo vimos por video, por televisión", destacó Guillermo en su diálogo con EL LIBERAL.

-¡Qué golazo hicieron con "Muchachos!"

La hicimos de afuera de la cancha. A veces salen tiros por el lado de la justicia. Nos sorprendió a todos. Sabíamos que teníamos una buena canción, una canción muy futbolera. Sabíamos que la Selección Argentina la había memorizado. La letra no es nuestra, es de Fernandito (por Fernando Romero), hincha fanático de Racing. Racing canta esta canción desde hace muchos años. Así que tiene la melodía bien incorporada. Publicó en las redes y se viralizó esta letra con nuestra melodía. Llegó a la Selección Argentina después de ganar la Copa América y los muchachos de la Selección la usaron como festejo después de ganarle a Italia en Wembley. Nosotros empezamos a recibir autorizaciones para grabarla. Nos pusimos en contacto con Fernando y llegamos a un acuerdo enseguida de compartir el derecho de autor, aprovechar para grabarla y que el mundo la conociera. De ahí y todo lo que pasó no fue obra nuestra, fue obra de la Selección, fue obra de un momento histórico, de Messi, de los muchachos, de la gente, del público que fue a cantar. Hicimos un video. La canción pegó, pegó y pegó y la Argentina llegó al séptimo partido y salió campeón del mundo.

-¿Es una canción catártica, que interpela, qué expone grandes sentimientos?

Es todo. Es un montón de cosas. Es una canción que habla de derrotas. No es como realmente son las canciones de fútbol que son canciones victoriosas. Esta es una canción que habla desde el punto de vista de la derrota y de la ilusión. Habla de Malvinas, de la pérdida de Diego. Es una canción que un poco interpela el sentimiento argentino, y vamos a decirlo con todas las letras, de esta frustración colectiva que tenemos como sociedad que, la verdad, felices no somos, y la ilusión de ser felices con un campeonato que por suerte se dio. Tiene que ver con muchas cosas. Creo que también tiene que ver, esto es una suposición mía, también le hizo bien a Lionel. A él le hizo bien porque también sabía que estaba solo en la Tierra y que el único capitán que quedaba era él y tenía una cuenta pendiente grande con la Selección Argentina y su público. Yo creo que eso le hizo muy bien. Lo demás, no sé, el fútbol es pasión, es poco raciocinio y mucha pasión. Los muchachos se vistieron de gladiadores y jugaron como si fueran los últimos partidos de su vida. La canción es como si alguien escribe una hermosa película llena de angustias, de incertidumbres y de repente tiene un final feliz y nosotros le pusimos la banda de sonido. Es como "Carrozas de fuego". Es como la banda de sonido de una película épica. Es algo épico lo que pasó en Qatar. Nosotros somos la canción de la banda de sonido y todo el mundo cantándola. La gente la cantaba en otro idioma o la canturreaban sin entender lo que decía. Es una conjunción de melodía, letra, sentimiento, un momento histórico, el Leo Messi, el no estar Diego.

-¿Cómo vives el hecho de que colegas tuyos, de distintas partes del mundo, hayan realizado sus versiones de "Muchachos"?

Es un halago, es un halago que nunca hemos recibido. Hemos recibido halagos por nuestros discos, por nuestras canciones, han hecho covers, nuestras canciones son populares, pero forma masiva, simultánea un montón de artistas tocando en lugares importantes, no nos pasó nunca. Nos pasan interpretaciones increíbles como la Orquesta Estable del Colón, una orquesta de chicos, unas monjitas cantándola en el convento, chicos en los jardines de infantes, en las escuelas y, en algún momento, la van a cantar después del Himno Nacional Argentino, no sé, en el 25 de Mayo (en la fiesta patria). Te lo juro, no me sorprendería. Yo sé que sería una falta de respeto, pero es alegría popular. Los chicos cantan el Himno y después le mandan el "Muchachos". ¡Qué sé yo que pasa de acá a mayo, faltan dos meses!" Esto empezó y no sé donde termina. Esto no se termina nunca. Esta canción ya no nos pertenece sino que quedó para la gente para siempre. El mundo no es hincha de la Argentina. El mundo es hincha de Lionel Messi.

-¿Qué sensación te embargó al ver cómo la canción tocó el corazón de la gente?

Sorpresa tras sorpresa. Sorpresa y también nosotros estábamos con el corazón en la boca porque los argentinos somos muy cabuleros. Si quedábamos fuera con México éramos mufa. Los argentinos somos muy de las cábalas. Si perdíamos con México estábamos afuera y la canción iba a desaparecer y no la iba a cantar nunca más nadie. Y de ahí empezó de vuelta la ilusión. Estábamos con el corazón en la boca por la Selección y por nuestra canción también porque queríamos que nuestra canción fuera relacionada eternamente con la alegría y no con la frustración. Y se dio. Creo que esa canción no va a morir nunca. Nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos la canción y de que saliéramos campeón del mundo. No sé cómo va a ser el futuro, pero cada vez que la cantamos en un show la gente se pone loca. Estamos muy felices y agradecidos por todo. Son momentos soñados.

-No es la primera vez que la hinchada se adueña de las canciones de La Mosca. Ya ocurrió con "Yo te quiero dar". ¿Qué se siente ser parte de la memoria popular argentina?

Se siente mucho orgullo. Somos artistas y es lo que buscamos. Los artistas buscamos que nuestra obra nos trascienda. Cualquier pintor, cualquier hacedor de canciones, cualquier escritor de novelas su máxima aspiración es que su obra lo trascienda en este mundo, trascienda su muerte y lograr eso es un regalo del cielo, es un privilegio que tenemos pocos, que hemos sido elegidos por la fortuna, por el talento, no sé por qué. Es un lugar que todos los artistas ansiamos estar. Eso da mucho orgullo. Se mezcla la humildad…medio que me apabulla tanto. Esos días en que no dejaba de sonar el teléfono me apabullaba, me sobrepasaba, Hoy, con el tiempo, que todo está más calmo y que tengo tiempo también para reflexionar sobre todo lo que pasó no hago más que asombrarme y agradecer, de sentirme orgulloso de lo que hicimos con mis compañeros y lo que hicimos con Fernando Romero, que fue el autor de esta nueva letra que tiene "Muchachos". Que esta canción sirva también como prenda de unión para todos los argentinos, que tanta falta nos hace. La gente se ha enamorado de este equipo, de Lio (Messi) y también de nuestra canción. La canción es hermosa. La letra es emotiva.

- Leí una declaración tuya en la que afirmabas: "Nunca canté tan bien una canción", al referirte, precisamente, a "Muchachos". ¿Por qué?

Primero, porque la letra era muy emocionante, me gustó mucho, mucho, mucho. Y segundo, porque es una canción del año 2003 que nosotros la tenemos incorporada en nuestro repertorio. O sea, yo, toda la semana, por lo menos, una vez la canto. Entonces, lo tengo totalmente aceitado. Es como la esposa de uno. Uno duerme todos los días con esa mujer, la ve todos los días, sabe cómo te mira, la conozco de memoria. Entonces, la empecé a cantar, ensayamos un par de veces y salió una grabación y le encontré el punto justo, creo yo, a cada una de las palabras, la entonación, la afinación, la emoción transmitida porque la tenía muy clara. Yo me olvidaba de la melodía, pero a la melodía la tenía, era cuestión de que tenía que interpretarla porque era una canción que tenía veinte año de ensayo. Esa canción la ensayé veinte años. ¡Cómo no la iba a cantar mejor que ninguna!