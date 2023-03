Lanzani está listo para transformarse en héroe

21/03/2023 - 20:54 Pura Vida

Los reconocidos Peter Lanzani y Diego Peretti son el bien y el mal personificados en la segunda y última entrega de "El Reino", serie de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro que a través del cruce de la política y la religión institucionalizada imagina una Argentina corrompida por la teocracia, y que llega hoy a su fin con el estreno de sus seis episodios en Netflix.

"Me gustaría acaparar la atención de todo el mundo. Vamos con todo", aseguró Peretti a Télam de cara al término de esta trama de suspenso y evocando el espíritu ambicioso de Emilio Vázquez Pena, el pastor evangelista que interpreta y que las audiencias conocieron un año y medio atrás, cuando todavía era un candidato a vicepresidente con muchas decisiones que tomar tras el asesinato de su compañero de fórmula durante el acto de cierre de campaña.

Con una elipsis que deja lugar para especular qué ocurrió en el mientras tanto, los nuevos capítulos de "El Reino" comienzan con Vázquez Pena ocupando hace algunos años el sillón de Rivadavia y luchando contra las resistencias que halla la aplicación de su fe en la conducción del Gobierno.

Pero dentro de todo ese ya conflictivo clima social reaparece una figura antagónica que no esperaba: se trata de Tadeo (Lanzani), quien luego de abandonar la iglesia fundada por el presidente al descubrir que la utilizaba como fachada para cometer abusos a menores, se convierte de manera inesperada en un héroe popular de corte mesiánico y abanderado de la justicia social durante su escape en el norte del país.

La polarización entre la búsqueda del bien común y el hambre de poder concentrado -que incluso amenaza con poner en jaque la democracia- se transforma en el eje de esta última entrega, que deja de lado el misterio criminal y pasa a un desarrollo más directo para ver quién ganará la pulseada en esta ficción.

En esta temporada Emilio y Tadeo se transforman definitivamente en las dos caras de una misma moneda.

Peter Lanzani: la verdad es que nos cruzamos poco y nada en esta temporada, pero teníamos a favor que ya sabíamos quién era cada personaje, ya nos habíamos desenmascarado.

¿Ese camino más claro y menos misterioso los obligó a reformular algún aspecto de sus personajes?

Diego Peretti: puede ser que la trama esté muy jugada para un lado y para el otro, pero sin duda que en su dirección. Emilio, pasa de una promesa de personaje a la concreción, donde se gastan todas las balas.

PL: para mí mantienen su esencia pero llevada a extremos. Tadeo es un tipo espiritual, bondadoso, pero ya no es el Tadeo que no sabía cómo afrontar sus situaciones y hasta le ganaba un tartamudeo. Es un Tadeo un poco más plantado, que ya no puede callarse.