La hija de la "China" debutó como actriz

21/03/2023 - 20:59 Pura Vida

Después de que el tráiler oficial de la canción "Hipnotizados" se convirtiera en tendencia en las redes sociales y en las plataformas musicales, Eugenia la "China" Suárez y el trapero santiagueño Rusherking compartieron en su totalidad el primer tema en el que cantan juntos, desde que ella se lanzó a la música, y también el videoclip en el que Rufina, la hija de la también actriz y su colega Nicolás Cabré, muestra sus genes actorales.

Mientras el video muestra al santiagueño, frente al altar de una boda que será presidida por Alejandro Fantino, cantando: "Sabes cómo me llamo y de dónde vengo, que lo que tengo yo no lo ando presumiendo", y la cámara enfoca la caminata de la "China", a su encuentro, respondiendo: "Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en ninguna de mis relaciones he sido honesta", en referencia a la mediatización de sus vínculos amorosos, entre las personas que están sentadas en la primera fila se ve a la pequeña Rufina.

La niña muestra su asombro cuando el viento comienza a mover los árboles y todo lo que hay a su alrededor, anunciando la lluvia.

Hace tiempo, fue su padre quien contó que Rufina participa con entusiasmo de los actos escolares, pero que hasta el momento no ha hablado de un deseo de convertirse en actriz. Quizás el video de "Hipnotizados" sea su primer paso.

Si bien esta es la primera canción que la actriz comparte con el trapero de la ciudad de La Banda, ella ya colaboró como actriz en el clip de Rusherking y Dread Mar I titulado "Perfecta".